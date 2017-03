Le PS entend défendre les classes moyennes

Les militants socialistes ont adopté, samedi, leur programme pour la législature 2018-2023. Fondé sur les notions de solidarité et d’égalité, le projet vise à protéger les classes moyennes et les plus défavorisés en défendant le service public, l’égalité des chances et une répartition des richesses plus équitable «grâce, notamment, à la fin des niches fiscales et au développement des investissements dans les communes».

Alors que le PS brigue un deuxième siège au Conseil d’Etat en 2018, les «candidats à la candidature» se déclarent tour à tour. Hier, le vice-président du parti Romain de Sainte-Marie a annoncé sa volonté de se présenter au Matin Dimanche. Outre la conseillère d’Etat Anne Emery-Torracinta, candidate naturelle, se sont également déclarés la présidente du parti Carole-Anne Kast et le conseiller national Carlo Sommaruga. Le conseiller administratif de Vernier Thierry Apothéloz est également attendu. Le parti tranchera le 13 mai.

(TDG)