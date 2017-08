Le PLR genevois lance Pierre Maudet au Conseil fédéral

Une salle étroite toute en longueur. Deux drapeaux, deux affiches. Derrière le podium, un buste de James Fazy. Des croûtes ornent les murs. C’est le décor choisi par le PLR pour adouber son magistrat Pierre Maudet candidat au Conseil fédéral. Le voilà qui entre sous les acclamations des deux cents délégués du parti «C’est probablement le dernier moment où je vois autant de visages sympathiques devant moi» plaisante-t-il.

Il se lance. «Il faut parler des débats fondamentaux. Ce sera notre contribution aux débats.» Trois chantiers seraient à mener: les relations avec l’Union européenne, les mutations du travail, la sécurité. «La question européenne doit être empoignée hors des positions idéologiques. Nous ne sommes plus en 1992! Nous devons négocier. Les juges étrangers sont une ligne rouge, mais il faudra trouver des instruments d’arbitrage.» Lesquels? Il cite la création d’un comité mixte entre la Suisse et l’Union et la piste de l’arbitrage international privé. L’économie? «Les mutations s’accélèrent. Il faut protéger l’économie en respectant les conditions de concurrence en sanctionnant le travail au noir ou le dumping. Il faut aussi que l’économie puisse s’adapter. Car une économie saine paye les conditions-cadres dont elle a besoin.» Il promet de se mobiliser en faveur de la réforme de l’imposition des entreprises. Dernier point, la sécurité: «Je suis responsable de la sécurité genevoise, attaché à une armée suisse forte qui tienne compte des dangers d’aujourd’hui, où le public et le privé travaillent ensemble, notamment afin de prévenir les hackings qui se multiplient. Notre souveraineté numérique doit aussi être protégée.» Ces chantiers, dit-il, doivent être menés de «manière décomplexée avec nos partenaires étrangers. A cet égard, Genève a une expérience à amener à notre pays, pays qui a des ressources insoupçonnées, mais qui doit se donner des objectifs. Pour cela, il faut du courage, de l’audace, du consensus. C’est le sens de ma candidature». La salle applaudit à tout rompre, puis en cadence. Juste avant la fin, le conseiller national Benoît Genecand se lève. Il rappelle qu’un gros obstacle se dresse devant Pierre Maudet: la désignation sur le ticket des candidats PLR proposé aux Chambres. Il plaide pour un ticket à trois, afin que «nos candidats puissent défendre chacun leurs idées face à l’Assemblée fédérale.» Au vote, Pierre Maudet est nommé candidat à l’unanimité. Un membre s’abstient, chaleureusement applaudi.

(TDG)