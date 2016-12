Le Nouvel-An chamboule les horaires des magasins

Pourquoi le 31-Décembre est férié à Genève

«Promenade de la Treille, un coup, tirez!» Et pan! Vingt-trois de coups de canon, pointé en direction de la France, ont réveillé en sursaut les Genevois, dès 8h, ce 31 décembre. Un jour férié qui marque surtout la commémoration de la proclamation de l’indépendance de la République de Genève, après le départ des troupes napoléonienne le 31 décembre 1813. D’habitude peu fréquentée, la célébration du 31 décembre 2013 a réuni environ un millier de personnes, témoigne la journaliste Sophie Roselli pour la Tribune de Genève. Elle marquait le bicentenaire de la Restauration. Le prélude au rattachement de la République à la Confédération suisse. En quelques mois, la Ville et ses mandements allaient accueillir des communes savoyardes et françaises et fixait ainsi ses nouvelles frontières, toujours en vigueur aujourd'hui.



La Restauration, comme son nom l'indique fête le retour au pouvoir des patriciens, sera ce samedi, comme chaque année, commémorée sur la Treille dès 8 heures, selon un ordonnancement détaillé sur www.ge.ch. Wikipedia dresse la liste des événements du 31 décembre depuis l'an 1. Mais le 31 décembre 1813 n'y figure pas.



Les liens du passé avec le présent, François Longchamp, président du Conseil d’Etat, en joue habilement dans son discours, poursuit la journaliste. «Tout au long de son histoire, Genève, cité-Etat devenu tout à la fois une terre de refuge, puis un canton suisse et une ville internationale, a su préserver des valeurs fortes...».