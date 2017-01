Le Grand-Saconnex rêve de tranquillité avec sa place Carantec

Le centre du Grand-Saconnex va retrouver un visage plus engageant. La Commune et l’assureur Swiss Life ont présenté ce soir les résultats d’un concours d’architecture. Le projet prévoit la construction de 300 logements, de commerces, d’équipements publics et d’un espace public.

La place Carantec n’a de place que le nom. Ce lugubre carrefour est traversé chaque jour par 25 000 voitures. Mais la future route de contournement et l’arrivée du tram doivent réduire le trafic de moitié. Pour la commune, c’est l’occasion de requalifier le secteur. Et comme Swiss Life pensait démolir ses petits immeubles Honegger qui surplombent la place pour densifier, une opération conjointe a été menée, sous les auspices du Canton.

Le projet primé est celui du bureau genevois Group8, associé au paysagiste Hager Partner. Il propose quatre corps de bâtiments qui présentent tous des volumes variés, allant de quatre à dix étages. Pour le jury, ce dispositif offre une identité paysagère forte, tout en conservant des dégagements pour les habitations voisines et en assurant de bonnes connexions avec les alentours. La place proposée se trouve en retrait du carrefour, offrant ainsi un caractère un peu intimiste.

Démolition

Swiss Life va démolir 120 logements pour les remplacer par 200 autres. La commune va en réaliser une centaine. 50 pour les seniors, 25 pour les étudiants et 25 pour les communiers. «Ce mélange doit assurer une bonne animation de la place», commente le conseiller administratif Jean-Marc Comte. Un espace est réservé pour une salle communale.

Les travaux pourraient débuter en 2020. La commune espère que l’Etat tiendra compte de ses efforts constructifs pour accélérer la venue du tram, pour l’heure prévue après la route de contournement.

Exposition

Les projets du concours sont présentés à l’aula du Pommier, 4, rue Sonnex, jusqu’au 19 janvier. Tous les jours de 11 h 30 à 14 h 30 et de 17 à 19 h 30. Samedi de 11 à 16 h.

(TDG)