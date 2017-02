Le Grand-Saconnex et Thônex nomment 37 rues

Bref rappel des règles

Alors que la Commission cantonale de nomenclature valide en moyenne quinze nouveaux noms d’artères par an, le nombre grimpe déjà à 37 pour 2017. Et ce n’est pas fini. Les dénominations d’une quinzaine de rues dans le futur quartier de l’Etang, à Vernier, doivent encore être avalisées cette année par l’Etat.



Lors de son examen, le Canton veille principalement à quatre critères. Il vérifie que le nom proposé ne désigne pas déjà un autre tronçon du Canton, qu’il y ait un lien entre celui-ci et la rue concernée, et qu’en cas de nom de personne, l’intéressé soit décédé depuis plus de dix ans et ne soit pas «un illustre inconnu», précise Laurent Niggeler, directeur de la mensuration officielle.



La nouvelle appellation doit en outre être largement acceptée par la population. Les communes sont en effet tenues d’informer les habitants des dénominations retenues pour les nouvelles artères par le biais notamment du journal communal ou de leur site Internet.

C.G.