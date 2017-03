Le Grand Théâtre, futur royaume du martinet noir

Ténors, altos et sopranos ne sont pas les seuls à chanter au Grand Théâtre. Parfois, de petits invités ailés s’égarent sur la scène en poussant des cris stridents. Du moins, c’était le cas avant l’importante rénovation qui a démarré il y a un peu plus d’un an. Ces intrus? Les martinets noirs, de vrais maîtres chanteurs qui, chaque année, élisent domicile au plus haut de la tour de scène… et parfois atterrissent sur celle-ci.

Aujourd’hui bâchée pour les besoins du chantier, cette éminence carrée qui domine l’édifice laisse ainsi apparaître sur trois de ses quatre côtés des barrettes foncées, visibles à l’œil nu. Mais de près, on découvre que ce sont des nichoirs provisoires! Car il n’est pas question de chasser du site les volatiles, même durant les travaux.

«En tout, trente nichoirs provisoires ont été posés, après discussion avec les architectes responsables du chantier de rénovation, explique Patrick Jacot, fondateur et président du Centre ornithologique de réadaptation (COR), à Genthod. Car le Grand Théâtre est l’un des principaux sites de reproduction du martinet noir à Genève. L’espèce étant protégée, elle fait donc l’objet de mesures compensatoires inscrites dans une loi fédérale – il en va de même pour la chauve-souris, par exemple – lorsque l’un de ces lieux est menacé par une démolition ou des travaux.»

Les petits volatiles (ils ne pèsent guère plus de 55 grammes à l’âge adulte et affichent au mieux une envergure de 40 centimètres) sont présents dans notre région de fin avril à début août, après avoir parcouru près de 9000 kilomètres depuis leur site d’hivernage… en Afrique du Sud! «C’est un oiseau fascinant. Et fidèle en amour, s’enthousiasme Patrick Jacot. Les couples reviennent invariablement sur leur ancien site de reproduction. Si par malheur celui-ci a été détruit ou endommagé, ils sont capables de tourner autour pendant des jours pour le récupérer et y pénétrer, quitte à se blesser!» D’où l’importance de préserver ces nids.

Autrefois nicheur sur falaises ou en cavités d’arbres, le martinet noir, que l’on confond parfois avec l’hirondelle de fenêtre, s’est parfaitement adapté aux constructions humaines. «Il trouve son bonheur dans les toitures anciennes, les anfractuosités des façades, les défauts de construction au niveau de la ferblanterie, les espaces entre les toits et les murs, ou encore dans les clochers et les tours», ajoute le fondateur du COR.

Egarés sur la scène

A Genève, leur plus grand site de nidification se trouve à l’aéroport. Amusant pour cet oiseau, extraordinaire as de l’acrobatie aérienne, qui fait tout ou presque en vol (nourriture, et parfois accouplement). Ils sont notamment sous le toit du Grand Hangar où, en juin 2016, 77% des 52 nichoirs à martinets noirs – il y en a aussi 181 pour les hirondelles de fenêtres! – étaient occupés.

Mais le Grand Théâtre, après sa rénovation, deviendra le plus important site de reproduction équipé en mesures compensatoires. «On installera beaucoup plus de nichoirs définitifs sur les quatre façades de la tour de scène, précise Naïké Trim, jeune biologiste responsable de projet pour les martinets noirs au COR. Un accord a été trouvé avec la Ville en avril 2016.» C’est en effet la Municipalité qui prend en charge les coûts, modestes, des nichoirs. «Soit environ 80 francs pièce», précise Tatiana Oddo, chargée de communication à la Direction du patrimoine bâti de la Ville. «Ce n’est pas la première fois que nous finançons de telles installations durant des travaux», ajoute-t-elle. «Avant la réfection du Grand Théâtre, il n’y avait pas de nichoirs et les oiseaux se glissaient entre les structures de métal et de béton, relève Naïké Trim. Ils pouvaient alors s’aventurer loin dans la maçonnerie… et s’y perdre jusque sur la scène. Des huissiers nous appelaient quatre à cinq fois par mois à ce sujet!»

Des nichoirs sur mesure

Qu’on se rassure: ces nichoirs définitifs épouseront, par leur apparence, les façades rénovées. «Nous les fabriquons sur mesure au centre ornithologique. Ils sont munis d’un système de fixation et nous les peignons à la couleur des différents endroits où ils seront ensuite posés, détaille la biologiste. On peut parfaitement reproduire un faux chevron, par exemple.» Patrick Jacot sourit: «Les oiseaux aussi connaissent la crise du logement, notamment avec la disparition des vieux arbres morts. Si le martinet ne niche pas dans de tels endroits, on se doit en revanche de préserver ses sites de reproduction.» (TDG)