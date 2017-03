Le Grand Conseil monte les tours sur les surélévations

Cela semblait au départ une bonne idée. Dans un canton en mal de logements, pourquoi ne pas accepter de surélever les immeubles existants là où c’est possible? Alors Genève a tenté l’expérience. Mais sa population s’est très vite aperçue que ces surélévations n’étaient pas toutes une réussite.

Vendredi, deux pétitions s’opposant à deux projets distincts – l’un à l’avenue d’Aïre, l’autre à la place de la Navigation – étaient traitées par le Grand Conseil. Le débat a été explosif. Et cela, même si depuis une année l’Etat et la Ville de Genève ont fixé des critères précis pour autoriser ou non les travaux.

Bâtir, oui, mais où?

Face aux élus de gauche, qui regardent ces excroissances avec méfiance, la droite et le MCG défendent la nécessité d’offrir de nouveaux logements. «Notre canton accueille chaque année de nombreux nouveaux habitants, il faut donc construire, argumente le MCG Pascal Spuhler. Et la densification, c’est en ville qu’elle doit se réaliser.»

Rapporteuse de minorité, la socialiste Nicole Valiquer Grecuccio rétorque en affirmant que la majorité tient des propos contradictoires: «Il est piquant de constater que celles et ceux qui pensent intensifier le bourrage de la ville oublient un peu vite que nombre d’entre eux étaient en faveur de la baisse de la densité de grands projets d’envergure dans le canton.»

En soi, le résultat des votes sur ces deux pétitions n’était en réalité pas très important. Contestables ou pas, les deux projets ont déjà été autorisés. A relever que les procédures d’autorisation ont été menées avant l’établissement de la liste des critères par la Ville et l’Etat. Formellement, ce qui était en jeu, c’était de savoir si les pétitions seraient transmises au Conseil d’Etat (soit une prise en considération politique importante) ou simplement déposées sur le bureau du Grand Conseil. Ce fut évidemment la deuxième option qui fut choisie, les partis de droite et le MCG représentant une confortable majorité.

Mise au point de Hodgers

Responsable du Logement, Antonio Hodgers a lui-même indiqué préférer ce choix: «Les deux projets ont été autorisés, le Conseil d’Etat ne saurait donc pas que faire de ces deux pétitions.»

Il a en revanche douché l’enthousiasme de la majorité sur la capacité des surélévations à résoudre la pénurie de logements: «Elles ne représentent que 5 à 7% du volume des nouveaux logements, a affirmé le conseiller d’Etat. Ce n’est bien sûr pas à dédaigner, mais le vrai potentiel se trouve en zone villa. C’est là que l’on peut faire de la ville en ville.»

L’écologiste a également plaidé «pour une meilleure équité territoriale» quant à l’effort prodigué en termes de densification: «Les quartiers dont nous parlons ici ont des densités deux à trois fois plus importantes que celles des nouveaux quartiers. Or il existe de fortes oppositions dans les communes concernées.»

Léman Bleu en langue des signes?

Le Parlement a également adopté vendredi une modification législative de mise en conformité avec le droit fédéral. Il fallait en effet délier la subvention accordée à Léman Bleu de la diffusion des séances parlementaires sur la télévision locale. Car une collectivité n’a pas le droit de financer directement une prestation d’une télévision.

Une majorité en a profité pour glisser un article contraignant. Il demande de rendre accessible les débats aux personnes sourdes et malentendantes, notamment en langue des signes.

(TDG)