Le Conseil d’Etat veille sur les citernes de Vernier

La menace terroriste agite les élus verniolans. Lors de la dernière séance 2016, les conseillers municipaux ont voté, à l’unanimité, une résolution demandant au Conseil d’Etat un renforcement des mesures de sécurité des sites de stockage pétrolier implantés sur leur territoire communal (notre édition du 4 janvier).

Ces préoccupations terroristes représentent la seule véritable nouveauté de ce serpent de mer local. Car cela fait plus de quinze ans que les citernes suscitent l’inquiétude à Vernier. «Les mesures de sécurité sont actuellement insignifiantes, voire inexistantes, affirmait le MCG Laurent Jeanneret dans son dernier rapport de commission consacré à ce sujet. Cela est d’autant plus grave que les citernes d’hydrocarbures, problématique sécuritaire majeure de notre canton, jouxtent plus de 5000 personnes, une autoroute, une ligne ferroviaire ainsi que l’aéroport.»

Une problématique qui a une nouvelle fois été relayée par le Conseil administratif verniolan au gouvernement genevois. Dans un courrier daté du 25 janvier, adressé au maire Pierre Ronget, le conseiller d’Etat responsable de la Sécurité et de l’Economie, Pierre Maudet, répond que «le site Petrostock SA, situé à Blandonnet, figurera sur la liste des infrastructures critiques cantonales établies par l’Office de la protection de la population et des affaires militaires pour le compte de la Confédération.» Cela signifie qu’en cas de menaces avérées, précise le magistrat, l’infrastructure – qui exploite les dépôts BP, Sasma et Tamoil – fera l’objet d’une surveillance renforcée de la part des services de sécurité cantonaux, voire fédéraux.

La menace d’un camion bélier, soulevée dans la résolution verniolane, représente, elle, «une menace parmi tant d’autres, peut-on encore lire dans la réponse de l’Etat. La pose d’obstacles escamotables et la présence permanente de gardes armés sont des réponses envisageables.»

Toutefois, c’est la globalité du spectre sécuritaire qu’il conviendrait de réexaminer, conclut Pierre Maudet. Fort de ce constat, «je demanderai à Madame la commandante de la police d’étudier l’opportunité, pour la police, de proposer à la direction de Petrostock SA une visite de ses installations, en coordination avec le Serma (Service de l’environnement et des risques majeurs)». Un possible contrôle sécuritaire bien accueilli par l’Exécutif verniolan. (TDG)