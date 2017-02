Le Collectif nocturne continue son combat

Né il y a deux ans, le Collectif nocturne s’était fait connaître avec sa pétition «pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée». Cette dernière a produit ses effets, selon le collectif, en obtenant bon écho auprès du Grand Conseil et des communes. Le groupement, qui compte désormais 60 associations de jeunes, fait aujourd’hui un pas de plus en lançant un plaidoyer du même nom que sa pétition. Le but? Présenter la vision du groupement pour la vie nocturne genevoise. Le collectif appelle à «la construction d’une politique qui facilite et planifie la vie nocturne au lieu d’uniquement la réguler». En effet, «le contexte politique et administratif actuel décourage et étouffe les initiatives culturelles et événementielles, en particulier pour les jeunes, qui ont l’impression de ne pas avoir d’espace et de possibilités pour créer et s’exprimer», affirme Sylvain Leutwyler, coprésident de l’association. Le plaidoyer propose par exemple de développer le service Noctambus et de planifier à moyen et long terme des lieux nocturnes accessibles à tous dans le futur quartier Praille-Acacias-Vernets (PAV) et les autres quartiers en développement.

(TDG)