Le Boa Fumant s’offre un nouveau départ

L’échoppe a bien failli partir en fumée, mais elle est désormais sauvée, pour le plus grand bonheur des amateurs de tabac pour la pipe et à rouler. Enseigne genevoise mythique depuis plus d’un demi-siècle, le Boa Fumant repart de plus belle grâce à quatre passionnés qui n’ont pas voulu que disparaisse la petite arcade lovée au 18, rue de Montbrillant, dans l’Ilôt 13, derrière la gare Cornavin.

Particularité du magasin: la douce odeur que dégagent les mélanges raffinés qui s’alignent dans les bocaux trônant sur les étagères. Comme à l’époque des premiers propriétaires, Christian et Renée Buhler. Après un premier déménagement depuis les Pâquis, le pipier avait élu domicile, avec pignon sur rue, au 12, rue de Montbrillant. Il avait même ouvert un musée de la pipe. L’arcade s’est ensuite légèrement déplacée au milieu des années 2000, et sur les rayons, les noms des tabacs invitent aussi au voyage: Missouri, Danois, Virginia… Puis au rêve: Fleur du Roi, Céleste, Sunday Fantasy, Jock-Jock, Ave Maria, Major d’Homme ou encore Golden Blend, l’un des plus prisés.

Clients devenus patrons

Derrière le vieux comptoir en bois qui a conservé tout son charme, Hugo Dias, Bernard Knodel, David Simon et son frère aîné Jean-Sébastien se relayent tous les après-midi, de 12 h 30 à 19 h. «Le dernier propriétaire, Jean-Jacques Baud, est décédé au printemps passé, explique David. Mais nous ne voulions pas que le Boa Fumant disparaisse. C’est un lieu magnifique!» Hugo renchérit: «Nous étions clients. Nous avons donc repris l’enseigne et avons rouvert en octobre.»

Difficile néanmoins de vivre d’un tel petit commerce. «En effet, on a tous un travail à côté, poursuit Hugo. Sinon ça n’aurait pas été possible. Mais on a le plaisir d’être indépendant, un peu comme dans la musique.» Lui est musicien, les trois autres sont étudiant en histoire, professeur et conservateur adjoint dans un musée à Neuchâtel. Ils sont tous âgés de 25 à 40 ans. Et prêts à relever un sacré défi. Car si le quatuor s’y connaît bien en tabac à rouler – plus d’une vingtaine de sortes sont proposées, et des nouveautés sont attendues – il a encore presque tout à apprendre sur l’artisanat de la pipe. «On nous a transmis les recettes des mélanges, on va maintenant chercher du tabac 100% suisse et sans additifs. Mais question connaissances, les clients nous aident aussi beaucoup, notamment les plus anciens, de même que les fournisseurs», reconnaît David. Quelques escapades dans le Jura français, à Saint-Claude, la Mecque des maîtres-pipiers, leur ont permis d’apprivoiser «ce nouvel univers», dixit Hugo. Et de trouver un artisan apte à réparer les pipes que le Boa Fumant lui envoie.

Un lieu de partage

Pour les quatre compères, il s’agit finalement de faire perdurer l’âme des lieux. «La pipe ou le tabac à rouler, c’est une alternative à moins fumer, assure David. C’est surtout apprécier l’instant, prendre le temps, partager. Nos clients s’arrêtent un moment, discutent, prennent un café, goûtent de nouveaux tabacs, les sentent… Un peu comme du bon vin. Et l’Ilôt 13 est un lieu convivial, un petit quartier où les gens se parlent.» Hugo conclut entre deux passages au comptoir: «Nous n’avions pas prévu de reprendre le Boa Fumant, mais après quelques mois seulement, on peut affirmer qu’on vit une belle histoire.»

