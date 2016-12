La voici sur le bateau «Genève»

Toute une vie d’engagements au service des autres. Le visage ci-contre ne le montre pas. Il est beaucoup trop jeune. Aude Bumbacher aligne pourtant, à moins de 34 ans, les expériences professionnelles que ses aînés mettraient beaucoup plus de temps à réaliser. Franchement dit, face à cette jeune femme qui vient d’être nommée responsable administrative de l’Association pour le bateau «Genève», on se sent un peu à l’étroit dans son costume de localier qui ne connaît qu’une seule ville.

Alors, on s’accroche à ce regard sous un ciel d’hiver. Il est beau parce qu’il sort du cadre et ouvre l’horizon. Les mots qui l’accompagnent corrigent aussitôt le légendage hâtif. Capitaine désigné d’une embarcation à quai œuvrant depuis plusieurs années dans l’accueil des personnes dans le besoin? Mais non, pas capitaine, encore moins navigatrice solitaire.

Douée pour la polyvalence

Sur le pont comme à terre, dans les bureaux de l’association à la rue du Simplon, «personne ne dirige personne, prévient celle qui a succédé à Eric Gardiol. L’équipe fixe, réunissant une petite dizaine de collaborateurs – cinq travailleurs sociaux, deux civilistes et une stagiaire – fonctionne selon une structure très horizontale. Nous nous réunissons une fois par semaine. Ma tâche principale consiste à assurer la coordination administrative de nos activités, en réservant une part importante de mon temps à la recherche de fonds. Mon poste est polyvalent: tous les vendredis matin, je participe à l’accueil, dans la tranche horaire des quelque 200 petits-déjeuners servis quotidiennement à bord.»

Pour la polyvalence et le métier de coordinatrice, on peut compter sur Aude Bumbacher. Son parcours personnel la désignait pour cette fonction. La question des droits de l’homme l’occupe depuis sa prime jeunesse. Elle y mêle réflexion et expérience concrète dès sa maturité en poche. D’abord au Guatemala, à s’investir durant trois mois dans une association venant en aide aux enfants des rues. A l’Université ensuite, où elle devient membre, puis présidente du groupe d’Amnesty International.

Ses recherches la conduisent à étudier les migrations clandestines en lien avec les mesures antiterroristes mises en place après les événements du 11 Septembre. Intérêt académique soutenu, sans s’éloigner du terrain. «Je me suis engagée corps et âme dans la présidence du Centre de Conseils et d’appui pour les Jeunes en matière de droits de l’Homme (CODAP)», poursuit Aude. Non sans partir en stage en Serbie, un séjour de quatre mois au sein d’une agence pour le développement de la démocratie locale.

Sept ans loin de Genève

Les missions se succèdent, jusqu’à celle qui l’amène en 2010 à mettre le cap sur l’Algérie. «J’ai embarqué avec Handicap international en tant que responsable d’un projet d’éducation inclusive offrant à des enfants handicapés l’accès à l’école ordinaire. J’étais basée à Alger, mais nos actions se menaient dans l’ensemble du pays.» Tout en se développant, toujours sous son égide, au Libéria et en Sierra Leone. Alger, c’est aussi la ville où naît sa fille Lina en avril 2015. Jusqu’à juin de cette année, Aude est directrice de Handicap international Algérie.

Sept années bien remplies loin de Genève. «J’avais un peu fait le tour des grosses ONG et j’avais envie de revenir à une action plus locale. C’est bien d’aider les gens à des milliers de kilomètres de chez soi, mais nombreuses sont les personnes qui, ici, ont également besoin de notre soutien au quotidien.» La mise au concours cet été d’un poste par l’Association pour le bateau «Genève» tombait donc à point nommé. «Je reviens d’un pays que j’ai aimé, où les choses simples sont un casse-tête et les privations de liberté bien réelles. Certes, je ne suis pas travailleuse sociale, mais j’ai travaillé en proximité avec des gens en grande détresse.» (TDG)