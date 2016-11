La «verrue» des Pâquis pourrait devenir un foyer pour handicapés

La «verrue» des Pâquis avait cet été encore marqué l’actualité lorsque des morceaux de sa façade s’étaient effondrés au sol. Ce mardi soir, l’immeuble insalubre du 12, rue des Alpes, acquis par la Ville en 2014, s’est invité dans les débats du Conseil municipal. Car Rémy Pagani, conseiller administratif en charge des Constructions, a finalement trouvé un acheteur prêt à mettre 5,4 millions pour les murs de cet ancien hôtel, mis à la disposition de bénéficiaires de l’aide sociale en 1999 avant d’être laissé à l’abandon dès 2005. Il s’agit d’une fondation immobilière privée pour l’insertion sociale, en création, qui injectera 6,1 millions pour réaliser une quarantaine de chambres destinées à des personnes en situation de handicap. Le bâtiment serait mis à disposition des Etablissements publics pour l’intégration (EPI).

Dans l’affaire, la Ville perdrait tout de même près de 1,4 million puisqu’elle avait racheté les lieux à une société en faillite pour 6,4 millions, auxquels s’étaient ajoutés des frais de travaux d’urgence et des impôts cantonaux dans le cadre de l’assainissement des comptes de ladite société.

Si les élus ont accepté à une large majorité d’étudier la proposition en commission, ils n’ont pas lésiné sur les critiques à l’égard de Rémy Pagani. «Par où commencer? Par votre promesse, en 2013, de régler les choses dans les trois mois, ou celle de faire une transaction sans perte financière?, a questionné le PLR Adrien Genecand. Notre groupe soutiendra cette opération et le généreux acheteur car cela semble raisonnable quand on sait que cet immeuble ne vaut en réalité pas plus de 4 millions. Mais ce que les gens doivent comprendre, c’est que vous avez jeté un million par la fenêtre et que c’est parfaitement emblématique de votre façon de faire.»

Souhaitant initialement rénover l’immeuble pour y loger des étudiants, le magistrat avait ensuite tenté de le vendre au prix d’achat pour y créer du logement social. Plusieurs instances intéressées avaient renoncé, de peur que l’affaire ne soit pas rentable. Selon l’élu UDC Christo Ivanov, il aurait fallu à l’époque «laisser cet immeuble partir aux enchères».

Alors qu’Adrien Genecand a encore salué «la prouesse» du magistrat, «seul homme de cette ville à avoir acheté un immeuble pour le revendre à perte», la PDC Astrid Rico-Martin a souligné que Rémy Pagani ne pouvait être tenu pour seul responsable puisque «la majorité du Municipal avait avalisé l’achat de cet immeuble».

Rémy Pagani, qui admet avoir été «présomptueux» en ce qui concerne la revente rapide et sans perte, a rappelé «la réalité de 2013. J’ai alors été pressé par des élus et le Conseil d’Etat d’acheter ce bien, afin de débarrasser le quartier de ce bâtiment insalubre, qui présentait un danger, et d’éviter la spéculation.» Maria Vittoria Romano a précisé que le PS était «enchanté, si ce n’est par la perte, par le projet. Il faut voir les choses positives: on va créer des appartements pour handicapés, qui seront gérés par une institution de qualité.»

