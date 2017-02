La turbine du Seujet revient de deux mois en Valais

Ce n’est plus une dent de sagesse, à l’extraction compliquée; c’est une dent de lait, qui se laisse manipuler sans douleur ni résistance. Entre novembre et février, la chose, pourtant, n’a pas changé de poids: 28 tonnes, sur l‘écran de levage du grutier, le même qu’hier. Il commence à connaître sa turbine. La chose, c’est elle, cette grosse hélice flanquée de trois pales de trois tonnes chacune.

Après plus de vingt ans de loyaux services dans le puits du barrage du Seujet, cette pièce maîtresse de l’un des trois groupes de production hydroélectrique avait besoin d’une sérieuse révision. Acheminée par la route à Martigny, elle a été entièrement démontée dans les ateliers d’une entreprise spécialisée. Joints, paliers, d’autres pièces encore ont été changées, même si l’ensemble a été jugé en excellent état. Bonne surprise pour tous après 100 000 heures de fonctionnement «sans ouvrir ni voir».

Ce jeudi, aux abords du chantier, on voit assez vite que la manutention sera plus aisée pour les quatre techniciens des Services industriels de Genève (SIG), dont une femme. «Avec l’expérience du démontage, on a modifié l’ordre de remontage des éléments», précise Patrick Veuthey, chef de projet aux SIG. Notamment le nez de cette ogive qui, comme celui de Cléopâtre, peinait à sortir du cadre le 21 novembre dernier.

On a pris soin cette fois de le désolidariser pour faciliter le treuillage à la verticale. Au niveau longueur, c’est confort. Chaque étape a été protocolée, chaque geste répété. L’équipe qui s’active dans la fosse peut se faire engager demain au Cirque du Soleil: des artistes, des virtuoses du boulon, de la tige de commande, du tube de lubrification.

On avait dû sortir le chalumeau; aujourd’hui, on travaille en silence: à 11 h 10, la roue vient se fixer en douceur sur le plateau d’accouplement; peu avant 13 h, le cône a retrouvé son nez. La grue automotrice a pratiquement terminé sa mission du jour. Le manteau d'acier dans lequel doit être enchâssée la turbine sera réinstallé dans un deuxième temps, en milieu de semaine prochaine.

«Il faut compter au minimum cinq jours pour remonter toutes les pièces, explique Elise Kerchenbaum, porte-parole des SIG. Après quoi, divers travaux d’ingénierie et de mécanique seront effectués sur le groupe jusqu’à fin avril. En juin, la turbine fonctionnera à nouveau à plein régime.» Et les nuisances vibratoires dont les riverains, habitant les proches immeubles de la rue de Coulouvrenière, ont fait les frais?

Le «multiplicateur incriminé», autrement dit la boîte de vitesses de la structure, comporte des pignons qui se frottent les uns aux autres. Le boîtier d’origine a été changé. De nouveaux tests doivent être réalisés ce printemps, mais les premiers résultats en atelier sont positifs. (TDG)