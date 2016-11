La turbine a enfin été extraite, après douze heures de labeur acharné

Une histoire de fou? Non d’ingénieur pas ingénieux, glissent en souriant les mécanos qui, depuis 7 h du matin, s’activent dans la fosse du barrage du Seujet pour tenter d’extraire la turbine. Elle était belle et presque cinématographique à l’ouverture du chantier; elle est devenue maudite au fil de la journée.

On a commencé par retirer l’une des trois pales pour fixer à la place un point d’ancrage destiné au treuillage. On a ensuite sollicité l’intervention d’un spécialiste des SIG pour procéder à la découpe de l’axe de commande de l’hélice. On a enfin commencé à manœuvrer ce mastodonte de 28 tonnes à la géométrie impossible pour tenter de l’extraire de la fosse. Un jeu de pivotements à l’infini, d’ordres transmis par radio au grutier qui n’a pas quitté sa cabine depuis l’aube.

Une dizaine d’hommes, dont une femme, s’affairent à monter et démonter les échafaudages de chaque côté de la turbine, au rythme de sa manutention délicate. On varie les axes, on fait pivoter les pales, on place un ancrage supplémentaire à la tête de l’ogive. Rien n’y fait. A 18 h 30, ce cétacé d’acier n’a toujours pas pointé son nez à la surface. Et puis, une heure plus tard, miracle en surface. La chose sort enfin de sa trappe géante, après plus de douze heures de labeur acharné.

L’ingénieur civil de l’époque coule sans doute une retraite méritée. Il n’est pas là pour applaudir le dénouement d’un chantier de levage interminable. La turbine est déposée en douceur sur la plate-forme du transporteur qui l’attend depuis le lever du jour. Elle sera acheminée durant la nuit en Valais. (TDG)