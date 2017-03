La télécabine urbaine fait aussi des sceptiques

L’unanimité n’a guère duré. Des voix critiques se font entendre dans le monde politique, à gauche comme à droite, face à la perspective de créer des transports publics par télécabine à Genève, même si elle a séduit l’entier de la Commission parlementaire des transports, tous partis confondus (lire notre édition du 14 mars). Les députés spécialisés ont ainsi plébiscité une motion écologiste lancée en 2015 alors que, dans l’intervalle, le Département des transports a rendu publique une ébauche de projet de liaison par câble des Cherpines à l’aéroport, via Bernex, Loëx et Blandonnet.

Que disent les trouble-fête? Sans s’opposer à une étude sur la question, ils mettent en avant diverses craintes. Ancienne députée qui a aussi été maire de Perly- Certoux, Christiane Favre note que l’idée n’est pas neuve (un téléphérique dans la plaine de l’Aire avait été évoqué dans les années 90) mais peut toujours susciter les mêmes craintes. «Une télécabine peut engendrer des nuisances supplémentaires au-dessus de nous alors que notre région en est cernée, si on songe aux routes et autoroutes, argue-t-elle. Je doute que le couinement d’un câble sur une poulie soit très silencieux.» Mais elle redoute surtout une atteinte à l’intimité des voisins. «Les passagers verraient les habitants d’en haut, sur leurs balcons, dans leurs jardins, et on voit mal comment s’en protéger, poursuit-elle. C’est inévitable à moins de faire passer la télécabine dans un désert, ce qui la rendrait inutile.»

Le département a anticipé ce type de grief, soulignant la possibilité d’opacifier les vitres de la télécabine lorsqu’elle franchit des zones habitées, ce qui en revanche réduit son atout panoramique. Christiane Favre assène encore: «Quant à la possibilité d’édifier un transport aérien au bord de l’aéroport, j’ai un gros doute.»

Résident de Plan-les-Ouates et député socialiste, Roger Deneys souligne pour sa part l’impact sur le paysage. «Un pylône, je ne trouve pas ça beau.» Selon lui, le caractère aérien du téléphérique compliquera les transbordements avec les transports publics classiques qui ne se trouvent pas au même niveau. L’élu nourrit en outre un soupçon sur une partie de l’enthousiasme entourant les télécabines. «N’est-ce pas un gadget qui permet d’éviter de réserver sur les routes des voies aux bus, au détriment des voitures? On ferait mieux de réfléchir à un site propre à la ligne de bus 23, souvent coincée à la hauteur du pont de Lancy, plutôt que de dessiner dans les airs un itinéraire parallèle, sans qu’on n’ait apporté la preuve de son besoin.»

Ce front critique émergent n’est pas uni. Christiane Favre songe elle aussi à d’autres priorités, qui ne sont pas celles de Roger Deneys. Et de citer la traversée autoroutière du lac. (TDG)