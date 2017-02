La soirée des Promotions citoyennes ronronne dans le respect du protocole

Un homme à l’élégance sobrement raffinée. Il s’appelle Steve Bernard et est chef du Service des relations extérieures (SRE) à la Ville de Genève. Veiller au respect des règles protocolaires figure en toutes lettres dans son cahier des charges. Lundi, sur le coup de 20 h, en ouverture de la traditionnelle soirée des Promotions citoyennes, les remerciements officiels sont donc pour sa pomme.

Nos élus ont décidé de lui refiler la punition, après s’être acquittés de l’exercice les années précédentes. La liste des remerciés s’est encore allongée, certaines communes genevoises reviennent deux fois sans que l’on comprenne forcément pourquoi. Six minutes de pensum, montre en main. L’homme à la cravate fait le job sans broncher, salue son auditoire en le complimentant: «Merci de votre écoute pour ce moment passionnant mais important.»

L’importance échappe aux 900 jeunes présents dans cet amphithéâtre en velours rouge. On pourrait leur épargner la chose, s’en tirer par exemple avec un générique sur l’écran géant, abondamment utilisé par ailleurs. Mais non, cette entame de vieux pour les vieux reste la règle, alors que la salle ne prend pas une ride. Auditoire homogène et joyeux, il a 18 ans en 2017 et fête sa majorité civile à l’invitation de la Ville de Genève et de l’Association des communes genevoises.

Après le protocole, vingt minutes de discours édifiants. La conseillère administrative Esther Alder est chez elle, ses messages sonnent comme des encouragements clairs. «Je vous invite à combattre les inégalités sociales, à devenir les veilleurs de notre système politique face au succès des idéologies autoritaires.»

Applaudissements nourris, les candidats existent pour cette veille active et quotidienne. Les plus zélés auront noté sur un papier la double citation offerte en retour: Gandhi et le basketteur Michael Jordan. Ces deux-là n’ont pas joué ensemble mais savent parler démocratie et engagement.

Le conseiller d’Etat Serge Dal Busco se montre assez adroit au rebond. Il cite l’écrivain américain Mark Twain, doué lui aussi pour exprimer le dépassement de soi, l’échec à surmonter, le rêve à réaliser: «Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.» Le chef des Finances reprend le dessus. «Permettez-moi de vous parler un peu d’argent, ose-t-il d’une voix discrètement paternelle. Soyez prudents, ne vous endettez pas de façon inconsidérée: un achat en ligne n’est pas si virtuel.»

On convoque la vraie vie; elle monte sur scène avec les deux témoins de la soirée. L’un s’appelle Chris-Alexandre Gionchetta. Il a effectué un tour du monde des écoles à vélo (58 000 kilomètres au compteur, quatre ans de pédalage en solitaire). Sa présentation, bien rodée, alterne anecdotes et commentaires. «Je suis juste un mec qui a réussi un rêve de gosse», avoue-t-il en souriant. Dans son rêve ne figurait pas la nuit passée à boire avec des Russes («J’ai oublié trois jours de ma vie à leurs côtés»).

Le Dr Thomas Nierle, président du conseil d'administration de Médecins sans frontières, a vu défiler la sienne plusieurs fois sous les bombes. Un urgentiste du monde comme d’autres se contentent d’en être les citoyens pacifiques. Il parle des conflits armés, de la peur, des collègues qui ne sont plus là d’une voix sans émotion, presque mécanique. Son témoignage est fort mais il ne passe pas la rampe. Il manque un échange humain pour le ramener à nous, une interpellation d’un jeune auditeur. C’est ce qui fait défaut à la soirée, une manière un peu plus inattendue de faire dialoguer la scène et la salle, de bousculer un canevas qui, avec le temps, finit par devenir très protocolaire.

Et la partie festive? Elle tombait tard (pas avant 22 h) et on l’a snobée. Au programme, un humoriste français, Artus, formé à l’école Ruquier sur France 2. Un talent venu de la télé. (TDG)