La saignée médiatique préoccupe des députés

La vague de 36 licenciements qui a frappé jeudi la rédaction commune de L’Hebdo, voué à la fermeture, et du Temps préoccupe certains élus genevois, malgré la torpeur vacancière. Faisant suite à la restructuration de 24 heures et de la Tribune de Genève en novembre, le sort du défunt hebdomadaire, annoncé en janvier, a incité le député PS Roger Deneys à déposer une résolution lors de la dernière séance du Grand Conseil, le 26 janvier. Elle sera à l’ordre du jour ce jeudi. «Le texte mériterait d’être actualisé car on espérait alors encore que L’Hebdo soit sauvé, commente le parlementaire. Il n’est pas sûr qu’on trouve les bonnes solutions sous le coup de l’émotion. Mais la crise de la presse doit susciter une réflexion où la question du financement semble incontournable. Peut-être par le biais de fondations?»

Le plénum a refusé en janvier l’ajout immédiat à l’ordre du jour de ce texte de dernière minute. Signe d’indifférence? «Il n’y a pas la même émotion que lors des disparitions de La Suisse ou du Journal de Genève dans les années 1990», observe Guy Mettan. Ex-rédacteur en chef de la Tribune de Genève, directeur du Club suisse de la presse, le député PDC juge la situation «préoccupante». «Une subvention directe aux journaux serait perverse, estime-t-il. Mais l’Etat se doit d’intervenir face aux géants de l’Internet qui pillent le gâteau publicitaire suisse sans rien produire localement. Ce libéralisme est extrême.»

«Une presse locale doit subsister pour offrir une information indépendante au citoyen et justiciable, enchaîne François Baertschi, député MCG et ancien journaliste. Ces pertes d’emploi me touchent. Mais je n’ai pas de solution miracle pour les médias, mis sous rude pression par une évolution technologique mondiale et l’ère du tout gratuit sur l’Internet.»

(TDG)