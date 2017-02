La rue de la Fontaine s’offre une lucarne sur la rade

Une clarté nouvelle baigne la rue de la Fontaine, en Vieille-Ville. Et désormais, depuis le haut de ses pavés, près de la place du Bourg-de-Four, le regard porte loin et s’offre même un petit bout de lac, du côté du quai du Mont-Blanc!

Ce nouveau panorama, on le doit à l’abattage d’un grand arbre placé juste derrière la fontaine, qui assombrissait tout le site. Et à l’arrachage du lierre qui dégoulinait le long du mur séparant la rue de l’étage inférieur de la terrasse Agrippa-d’Aubigné.

«L’arbre, un érable à feuilles de frêne assez particulier, se mourrait, explique Daniel Oertli, chef du Service des espaces verts (SEVE) de la Ville. Nous l’avons abattu à mi-décembre et remplacé par un chêne.» Opération classique. L’intervention sur le haut mur de la terrasse, elle, a donné davantage de fil à retordre aux employés du SEVE. Qui, lundi passé, s’attelaient à éradiquer le lierre envahissant et sacrément résistant. A la clé, une impression de propre soulignant l’important travail de réaménagement déjà effectué sur l’esplanade, où des cerisiers du Japon ont été plantés.

Un mur malmené

Reste que l’arrachage du lierre a mis au jour un mur malmené par endroits. Car ces plantes très invasives se sont parfois frayé un chemin dans l’ouvrage même, descellant des pierres çà et là. Un phénomène visible sur le parapet, avant l’intervention récente du Service du génie civil. Dès lors, doit-on craindre des éboulements? Nicolas Betty, chef dudit service, tient à rassurer la population. «Si le mur menaçait de tomber sur les gens, nous aurions déjà sécurisé la zone, indique-t-il. Pour l’instant, nous allons resceller quelques pierres. Dans un second temps, nous ferons un contrôle plus détaillé de la stabilité du mur.»

Une mise en concurrence pour retenir un ingénieur civil a été lancée. «Ensuite seulement nous verrons avec le spécialiste choisi s’il est opportun d’intervenir sur le mur très ponctuellement afin de résoudre les désordres constatés et supprimer les souches susceptibles de générer de nouvelles chutes de pierres», ajoute Nicolas Betty. Qui précise que la démarche n’a rien d’extraordinaire: «Nous effectuons régulièrement des inspections sur les ouvrages de la ville.» (TDG)