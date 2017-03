La rambarde d’un balcon tombe sur un fourgon aux Pâquis

Deux coups de tonnerre comme en été, suivis de rafales de vent et d’une forte pluie. Ce classique enchaînement météo donne aussitôt du travail aux pompiers. A peu près dans la même tranche horaire qu’il y a une semaine. Lundi donc, dès 14 h 30, la centrale 118 enregistre 78 appels en soixante minutes.

Une bonne cinquantaine est traitée par les hommes du SIS répartis sur les trois casernes. Neuf interventions sont dédiées aux compagnies volontaires des communes de Versoix et Collex-Bossy. «Principalement pour des chutes d’arbres, sur des lignes électriques, aux abords d’immeubles ou sur les routes», précise l’officier de direction Serge Pradervand.

A l’extrémité du quartier des Pâquis, le long de la rue Jean-Jaquet, il n’y a pas d’arbres, mais des balcons. L’un d’eux, situé au dernier étage du No 18, vient de perdre sa rambarde en verre. Elle tombe à la verticale et s’écrase sur le toit d’un fourgon de livraison. A l’intérieur, assis au volant, le chauffeur baisse la tête. Bon réflexe: le point d’impact est juste au-dessus de lui. Le pavillon du véhicule est enfoncé et le pare-brise avant complètement étoilé.

Le panneau qui s’est décroché fait son poids, près de 60 kilos. Juste à côté, un second segment, de même taille, menace de le rejoindre. Les pompiers sont arrivés avec leur bras élévateur. Les lignes aériennes empêchent de le déployer. Décision est prise de travailler manuellement. La pièce menaçante est neutralisée; les agents municipaux rouvrent la rue vers 16h. Le fourgon, tout neuf, deux semaines à peine de service, part chez le carrossier. Dégâts matériels. Humainement, la rue Jean-Jaquet vit sous une bonne étoile.

En caserne principale, l’état-major avait pris soin de garder sous le coude l'effectif et les moyens d'une grande alarme feu: tonne, fourgon, échelle. Les voici engagés à 17 h 15 pour un début d’incendie dans un appartement à l’avenue du Bois-de-la-Chapelle, sur la commune d’Onex. Par chance, Les locataires sont parvenus à l’éteindre avant l’arrivée des pompiers. Trois personnes, dont un jeune adolescent, qui ont quand même eu le temps d'avoir très peur. Ils passent dans les mains réconfortantes des ambulanciers du SIS, puis, peu après 18h, regagnent leur logement sous une pluie battante (TDG)