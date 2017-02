La procédure spéciale pour une prison fâche des députés

Un parking fantôme en plein champ

En octobre 2015, l’Etat a inauguré la prison de la Brenaz, à côté de Champ-Dollon. Dans la foulée, il a mis en place un grand parking de 325 places sur la parcelle voisine, destiné aux employés. Ce parking a une particularité: on ne lui trouve pas d’existence légale.



Sur le site du cadastre de l’Etat (SITG), la parcelle est vide et ne comporte aucune autorisation. Le parking aurait-il été intégré dans le dossier d’autorisation de la Brenaz? Même pas. Ce projet ne prévoit que la création de 24 places, sur le terrain même de la prison. Mais rien sur la parcelle voisine. Il est d’ailleurs piquant de relever que la Direction de la mobilité a estimé ces 24 places insuffisantes et demandait l’élaboration d’un «plan de mobilité». La commune de Puplinge s’en inquiétait aussi, craignant du stationnement sauvage.



Ce fichu parking pourrait figurer ailleurs: dans le dossier prévoyant la création d’une forêt. Car comme la Brenaz a été en partie bâtie sur une surface boisée, il a fallu compenser cette perte en créant une forêt. Où donc? Justement, sur la parcelle du parking. Or, là non plus, aucun ouvrage de ce type n’est mentionné. Pire: sur le formulaire d’autorisation, la case «pas de parking» a même été cochée. On a donc autorisé la forêt sur le bord du terrain et, au milieu, un parking est apparu.



Cette création a suscité des haut-le-cœur en commission, notamment auprès de la députée Christina Meissner, qui s’insurge: «Ce parking devait être provisoire, il n’a pas été autorisé et, aujourd’hui, il est pérennisé en parfaite illégalité.»