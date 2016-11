La presse ne sait toujours pas raconter les violences conjugales

Un mur d’affiches écrites d’une «encre salissante et faisant mal aux yeux» tapisse pour un soir le foyer du Théâtre du Grütli. Des titres «sensationnels», des phrases incitatives, bref le tout-venant de la presse populaire lorsqu’il s’agit de vendre en kiosque le fait divers du jour. Cela sent un peu le caniveau. Tout compte fait, le sous-sol du bâtiment culturel de la rue du Général-Dufour lui convient bien.

Cette presse est la nôtre. On y travaille et on la lit. Mardi à 19 h, on est là pour la questionner sur sa façon quotidienne de raconter les drames familiaux, les crimes passionnels; autrement dit, neuf fois sur dix, les violences faites aux femmes.

Table ronde utile et nécessaire, s’inscrivant dans le cadre de la Biennale du genre qui se tient en ce moment à Genève. La conseillère administrative Sandrine Salerno se charge d’introduire la soirée. «La thématique qui nous réunit est résolument politique, souligne-t-elle. Elle doit nous servir à repenser les dynamiques de la société dans laquelle nous vivons, en partant du socle de l’égalité entre les hommes et les femmes.»

Plus qu’une déclaration d’intention, une ligne rédactionnelle à suivre quand il s’agit de donner un écho médiatique aux comportements qui bafouent cette même égalité.

Sandrine Salerno n’est pas rédactrice en chef. Ariane Dayer, si. «C’est violent, ça fout la honte, ces affichettes», lâche la responsable du Matin Dimanche en ouverture de débat, d’une voix qui n’a rien de démissionnaire. Elle ajoute: «Je suis vigilante, attentive au vocabulaire utilisé, je relis, je retitre, mais j’ai l’impression que l’on n’en a jamais fini avec ce combat.»

Combat contre les stéréotypes rampants, les idées reçues sexistes, les interprétations qui «euphémisent» la violence conjugale, «invisibilisent» la victime en focalisant l’attention sur l’agresseur. C’est une linguiste qui parle, Stéphanie Pahud, maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne. Constat partagé par l’ensemble des intervenantes: les journalistes manquent d’instruction sur ce terrain sensible.

Mais comment les instruire? La soirée de mardi était publique (une centaine de femmes dans les gradins pour seulement cinq hommes). Il faudrait la répéter au sein des rédactions, le matin à l'heure du briefing, le soir au moment du bouclage. Et organiser pour tous, filles et garçons, rédactrices et rédacteurs, des ateliers d'écriture obligatoires. (TDG)