La police a le feu vert du parlement

Observations, recherches et investigations secrètes ne faisaient plus partie depuis deux ans de la panoplie des outils à disposition de la police pour tenter d’empêcher des délits. Le Tribunal fédéral (TF) avait en effet cassé en octobre 2014 les dispositions de la loi sur la police qui constituaient la base légale de ces mesures. Hier, le Grand Conseil les a réintroduites en cadrant mieux, comme l’exigeait le TF. Ces opérations représentent en effet une atteinte à la sphère privée et le dispositif légal doit veiller au respect du principe de proportionnalité.

Adoptée par 60 oui contre 30 non de gauche, cette réforme n’était en fait pas combattue frontalement par l’Alternative. «Ce projet est bien meilleur que le précédent, a reconnu Irène Buche (PS), rédactrice du rapport de minorité. Mais il existe de grands risques de dérapages, c’est pourquoi nous vous demandons de prendre davantage de précautions.» D’où une série d’amendements. Parlant au nom de la majorité, Nathalie Fontanet (PLR) a refusé de modifier le projet sorti de la Commission judiciaire et de la police, estimant le cadrage suffisant. Pour la députée, l’essentiel est de redonner la possibilité à la police d’enquêter en amont de toute procédure pénale. «Grâce à cela, un policier sous pseudonyme peut par exemple traquer un pédophile présumé sur un site Internet», a lancé l’élue.

Qui doit valider?

Impossible évidemment de contester dans ce cas l’intérêt des opérations de police préventives. Et la gauche ne l’a pas fait, mais a demandé deux choses. Premièrement, de confier au Tribunal des mesures de contrainte plutôt qu’au Ministère public la compétence de maintenir après un mois une observation préventive ou une recherche préventive.

Deuxièmement, Irène Buche a repris la suggestion de l’Association des juristes progressistes faite en commission de procéder après un mois à la destruction des données ne conduisant pas à l’ouverture d’une instruction pénale.

Dans les deux cas, la droite et le MCG ont fait bloc pour refuser de toucher au texte. En résumé, c’est excessif et trop lourd. «Le Tribunal fédéral a demandé uniquement que le contrôle soit effectué par une instance judiciaire, ce qu’est le Ministère public, a plaidé le PDC Vincent Maitre. Quant au Tribunal des mesures de contrainte, il croule déjà sous le travail. Cela fera perdre du temps.»

Pour ce qui est de la conservation ou non des données, la majorité estime que ce problème est réglé par la Loi sur l’information du public et l’accès aux documents (Lipad). L’Entente, l’UDC et le MCG ont évidemment imposé leurs vues. Le problème était néanmoins délicat, ainsi que l’a reconnu implicitement Pierre Maudet lors du débat: «La question de fond posée est celle de savoir comment traiter, dans un contexte de terrorisme, les suspicions de crime avant procédure pénale.»

La guerre du golf

Après la pause, les députés se sont affrontés sur un tout autre terrain: celui du golf de Cologny. Une motion socialiste, portée par Caroline Marti, ne demandait pas moins que de déclasser ses 44 hectares pour y construire du logement. Social bien sûr.

Autant le dire tout de suite, cela n’a pas passé. «Provocation», «démagogie», «impossible à réaliser», tout y est passé. Au final, la proposition a été refusée par 61 non contre 28 oui et 1 abstention. (TDG)