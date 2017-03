La plus belle perle vendue en 2016? Saint Georges Center. Pour 141 millions!

Le bâtiment de la Jonction a battu tous les records de vente en 2016, comme nous le révèle la dernière publication de Naef/Acanthe, parue la semaine dernière. L'affaire en huit points.

1: 141 millions

C’est le prix qu’a payé la Bâloise Vie pour acquérir le Saint Georges Center, cet immeuble aux façades rouges, bordant le boulevard Saint-Georges. Au franc près, et pour être précis, la transaction s’est élevée à 141 250 000 francs.

2: La belle affaire

Cette transaction est de loin la plus élevée de l’année 2016. Elle profite bien entendu à ses vendeurs, la société immobilière Saint Georges Center, administrée par les promoteurs Thierry Barbier-Mueller et Patrick Pillet.

3: Un locataire solvable

Le nouveau propriétaire dispose d’un locataire solvable puisqu’il s’agit de l’Etat. Ce dernier a signé un bail sur quinze ans en 2012, résiliable après dix ans. Le Service de protection des mineurs (SPMI) et l’Office des bâtiments occupent ces 8500 m2, faits principalement en open space, au grand dam de certains fonctionnaires.

4: Un loyer qui fait jaser

La location d’un immeuble d’un tel standing a suscité la polémique en 2012, le loyer versé par l’Etat se montant à 5,2 millions de francs par an. Le conseiller d’Etat de l’époque, Mark Muller, a été accusé de faire une faveur au bailleur Thierry Barbier-Mueller qui avait financé la campagne de l’élu libéral. Le prix, de 577 francs le m2, était toutefois dans la fourchette du marché, ont estimé plusieurs experts à l’époque.

5: Une baisse de loyer

La vente intervenue en 2016 n’a pas modifié le contrat de bail. «Les conditions sont reconduites», informe le porte-parole du Département des finances, Roland Godel. A noter que le loyer a été adapté à la baisse ces dernières années pour s’adapter à l’évolution des prix. Il a été réduit de 6 francs le m2.

6: A prix d’or

Cette vente s’inscrit dans un contexte particulier. Ne sachons où placer leur argent, les grandes assurances achètent de la pierre à prix d’or, sans être trop exigeant sur la rentabilité. C’est toujours mieux que les taux négatifs.

7: Pression

Le marché des bureaux va mal, relève Naef. Les entreprises serrent les boulons et économisent sur les loyers, qui à en changer. Les bureaux anciens et mal équipés du centre-ville se vident à la vitesse grand V alors que la construction flambe en périphérie où on recense 230 000 m2 en cours de construction.

8: L’Etat renégocie?

Résultat: les prix fléchissent. Le moyen de gamme a baissé de 3% en 2016 à 510 francs en moyenne et les locataires négocient des options de sortie anticipée. L’Etat, qui a l’occasion de résilier son bail au Saint Georges Center dans cinq ans, va-t-il y réfléchir? (TDG)