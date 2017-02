La plage des Eaux-Vives sera bien ouverte à l'été 2019

Bonne nouvelle pour les Genevois et pour Luc Barthassat. Si le CEVA marque un coup d'arrêt à cause de recours de riverains, qui pourraient reporter son ouverture prévue en décembre 2019, la plage des Eaux-Vives, elle, sera bien accessible en été 2019. L'autorisation de construire délivrée en janvier n'a été contestée par personne.

Pour le magistrat démocrate-chrétien, «c'est la victoire d'une méthode: tous les acteurs réunis autour de la table ont su tirer à la même corde dans l'intérêt de la population», souligne-t-il dans un communiqué diffusé lundi.

Le timing est désormais le suivant:

Le premier coup de pioche sera donné en septembre 2017. Les travaux commenceront par la réalisation de la grève et la mise en place des matériaux pour créer le parc et la roselière. Les constructions telles que la buvette, les cabines, les douches et les sanitaires sont attendues pour l'été suivant.

Au final, un site de baignade d'environ 400 mètres qui s'étendra le long du lac à la suite de Baby-Plage et qui pourra accueillir de 6000 à 8000 personnes. L'extension du port public en prolongement de celui de la Nautique suivra dans la foulée: trois pontons où pourront s'amarrer 226 bateaux et 245 dériveurs, ainsi qu'une esplanade avec six cabanes pour les pêcheurs professionnels. Le site complet devrait être entièrement réalisé pour l'été 2020, promet le président de l'Environnement, des Transports et de l'Agriculture. (TDG)