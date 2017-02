A 10 h 07, «c’est largué». Vingt minutes plus tard, les amarres sont lancées sur la rive d’en face au terme d’une paisible croisière dans la rade. C’est bien une passerelle de 65 mètres de long qui a traversé le lac jeudi matin. Celle qui d’ordinaire permet aux piétons et cyclistes de passer sous le pont du Mont-Blanc, côté Bergues, s’en est allée vers le débarcadère du Jardin anglais.

Pourquoi? Parce que le lac entier semble en chantier. En réalité, on introduit dans son lit une large conduite capable de pomper à 45 mètres de profondeur. L’eau permettra aussi bien de réchauffer des installations industrielles en hiver que rafraîchir des bâtiments en été. Bientôt, le centre de Genève devrait bénéficier de cette solution thermique appelée Genilac, avant que celle-ci ne s’étende jusqu’à la zone de l’aéroport en 2022, annoncent les Services industriels (SIG).

Cette conduite, justement, doit passer sous la passerelle accrochée à la rive droite. Et la profondeur manque. Seule solution, la déplacer temporairement. Après des travaux préparatoires qui ont pris un peu de retard, ces 160 tonnes de tôle et de béton ont pu quitter ce matin les deux estacades qui les lient à la terre ferme, l’une sur le quai du Mont-Blanc (amont), l’autre sur celui des Bergues (aval).

Deux heures avant la croisière, un plongeur s’est attelé à décrocher les quatre câbles de vingt mètres qui maintiennent en position l’ouvrage. Dans sa main, une clé à molette grande comme une batte de base-ball a permis d’ouvrir les manilles.

Quand les barques se mettent à pousser la passerelle, le chef de ce chantier lacustre ne résiste pas à l’envie de photographier la scène. Lui, tel un capitaine, debout sur un pont flottant au milieu du lac. La traversée est lente, sans même déranger les éternelles mouettes genevoises. Autour, le jet d’eau, le soleil et les touristes. A l’arrivée, la place est réservée au débarcadère du Jardin anglais où les services municipaux vont profiter de la halte pour inspecter la partie immergée. C’est que la passerelle à fleur d’eau n’avait jamais quitté sa place depuis son installation en 2001. A l’époque, elle s’illuminait en rose et ses concepteurs remportaient la distinction romande d’architecture quelques années plus tard.

Reste désormais à attendre la fin des travaux pour que l’ouvrage fasse le chemin inverse et retrouve sa fonction sous le pont du Mont-Blanc. «Au plus tard en novembre 2017», selon les SIG. (TDG)