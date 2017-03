La passerelle entre Aïre et les Evaux se concrétise

La passerelle sur le Rhône reliant la presqu’île d’Aïre et les Evaux entre dans le concret. Onex et Vernier, les deux communes raccordées par l’ouvrage, voteront les mêmes crédits de réalisation lors de leurs prochaines séances du Conseil municipal (le 4 avril à Onex, le 11 à Vernier). Le calendrier table sur l’ouverture du chantier en janvier 2018 et la mise en service en automne 2019.

Si les prochaines étapes ne semblent pas lointaines, il faut remonter à 2007 pour voir émerger les prémices de cet ouvrage réservé à la mobilité douce. A l’époque, c’est la Ville de Lancy qui a approché Vernier en vue de jeter un pont entre les deux rives. Les études ont rapidement montré qu’une passerelle était bien nécessaire, mais plus en aval, précisément où un service de bac connectait les moulins de Vernier et d’Onex entre 1886 et 1927. C’est donc entre ces deux communes que la liaison s’effectuera.

En 2013, un concours a couronné le projet du groupement Vero. Sa passerelle, «élégante et sobre», au dire du jury, s’insérera dans la forêt qui recouvre les deux rives. Côté Vernier, elle prendra appui sur l’extrémité sud de la rive de la presqu’île d’Aïre, où commence le chemin des Sellières. En face, c’est au Centre sportif des Evaux que les piétons et cyclistes déboucheront. Alors que les architectes recalés proposaient des piles enfoncées dans le Rhône, l’architecte Marco Rampini et les professionnels qui l’entourent ont imaginé un pont suspendu de 105 mètres de long, rectiligne et très légèrement pentu. Les concepteurs garantissent un impact minimum sur cette zone protégée. «L’ouvrage ne dépasse pas les trois mètres de haut et sera dépourvu de câbles aériens, assure Marco Rampini. Il s’agissait notamment de perturber le moins possible les oiseaux qui remontent le Rhône.» Les passants devraient eux aussi jouir d’une vue dégagée puisqu’aucun élément ne dépasse 1,30 mètre. Ils pourront appuyer les coudes à cette hauteur pour admirer le panorama depuis un ouvrage qui supportera aussi des conduites des Services industriels (SIG).

A vélo, les quartiers du Lignon, d’Onex-Cité et de Cressy se trouveront à cinq minutes de la passerelle. Dans un rayon plus large, la structure doit permettre d’intensifier le maillage entre Lancy, Bernex-Confignon et Les Libellules en évitant le pont Butin et son trafic effréné.

Question argent, la passerelle est devisée à 12,6 millions. Subventionnées par l’Etat de Genève, Onex et Vernier participent à hauteur de 1,6 million chacune et font appel au fonds intercommunal pour compléter. Les SIG versent quant à eux 3,8 millions. Luca Di Stefano

(TDG)