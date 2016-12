La nuit du réveillon sera festive pour tout budget

Il paraît que 2016 a été difficile, que la représentation de La Bohème au Grand Théâtre affiche complet le 31 décembre et que le jour de l’An durera une seconde de plus, rotation de la Terre oblige. Dans ces conditions, faire la fête pour Nouvel-An s’impose. Suggestions.

Honneur à l’événement public et gratuit. Reconnaissons à la Ville de Genève l’effort répété pour sortir les Genevois frileux d’une année à l’autre. C’est sur le quai du Mont-Blanc que ça se passera, avec concerts, DJ, espace lounge et incontournables food trucks. A minuit, feux d’artifice sur la rade. A la sempiternelle question de savoir qui paie les pétards, la réponse fuse: c’est le Grand Hôtel Kempinski qui régale.

A moins de participer aux réveillons solidaires à la salle communale de Plainpalais (repas gratuit servi de 19 h 30 à 21 h 30, suivi d’animations) ou au jardin de Montbrillant (dès 20 h au 3, rue de Montbrillant), la fête ne se fera pas sans bourse délier.

Le festival La Teuf fait honneur à son nom. Commencé depuis quelques jours, il mise sur la scène francophone et se poursuivra à bord du bateau Genève, sur le quai Gustave-Ador, à la Saint-Sylvestre. Ce soir-là, possibilité de coupler les concerts avec un menu. Et les lémans (monnaie locale du Grand Genève) seront acceptés au bar!

Pour ceux qui préfèrent les basses aux artistes chantonnant, la Halle W, le Motel Campo et le Baby Boa feront parfaitement l’affaire dans un registre maintes fois éprouvé.

L’offre genevoise regorge de lieux nocturnes misant sur des soirées à thème. Pour passer le cap, le Silencio la jouera à l’ancienne quand les Halles de l’Ile retourneront dans les années 90. Décidément, cette Saint-Sylvestre sera teintée de nostalgie. A l’Usine, le PTR concocte un cabaret frappé, bal déjanté au code couleur rouge et noir infernal.

Il y a dans ce réveillon comme une envie d’ailleurs. Le Village du Soir la jouera «Times Square», en concurrence avec la «House from London» du Cercle des Bains, alors que le Mambo jouira du don d’ubiquité «en live streaming», diffusant sons et images des quatre coins de la planète.

Dans cette nuit hyperconnectée, on n’oubliera pas de lâcher le téléphone et de s’embrasser. Et, pourquoi pas, de poursuivre le 1er janvier 2017 avec volupté. A l’Hôpital, le concert de l’An proposé par l’Ensemble instrumental romand débutera à 15 h, l’entrée est libre.

(TDG)