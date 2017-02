La naturalisation facilitée, cet enjeu oublié

Coincée entre deux objets qui occupent tout le terrain médiatique (la RIE III et le FORTA), la question posée aux Suisses sur l’octroi d’une naturalisation facilitée pour les étrangers de la 3e génération fait pâle figure. A tel point qu’il faut presque savoir gré à l’UDC d’avoir placardé sa traditionnelle affiche d’une burka inquiétante. Une image totalement déplacée, mais qui a au moins eu le mérite de faire parler du sujet.

Si l’on en croit les derniers sondages, une majorité de Suisses (mais avec des proportions très variables) devrait accepter la proposition sortie des Chambres fédérales. Ce ne sera toutefois peut-être pas suffisant, car il est également nécessaire de convaincre la majorité des cantons pour modifier la Constitution.

Rapport de force trompeur

En 2004, un projet similaire avait été refusé d’un cheveu au niveau suisse (51,64% de non), alors que Genève l’avait plébiscité (70,86% de oui) comme la plupart des cantons romands. En 1994, il y avait en revanche une majorité de oui (52,9%) en Suisse, mais quinze cantons et demi-cantons avaient refusé la naturalisation facilitée. Le pays ne parlant pas d’une seule voix sur ces sujets très émotionnels, la messe n’est donc pas dite.

De même, ce n’est pas parce que l’Union démocratique du centre (UDC) est l’unique grand parti national à s’opposer à cette révision que les opposants n’ont aucune chance. A Genève, l’UDC n’est du reste pas seule à appeler à voter non. Le MCG milite également pour un rejet.

Le choc des arguments

Les arguments pour ou contre la naturalisation facilitée sont les mêmes à Genève que dans le reste de la Suisse. Les opposants estiment qu’il n’y a pas de raison de privilégier à ce point cette catégorie d’étrangers. La procédure normale de naturalisation est déjà suffisante (elle sera en réalité durcie dès janvier 2018). Ils ne se privent pas non plus d’agiter la peur de l’accession massive à la nationalité suisse de musulmans. Pas tout de suite, mais très bientôt.

En face, les partisans jugent qu’un petit-fils d’immigré, né ici, détenteur d’un permis C, et qui a fait au minimum cinq ans d’école obligatoire en Suisse est de facto intégré. Il est donc inutile de lui faire subir l’entier du processus. D’autant qu’il n’y a pas d’acquisition automatique de la nationalité et que l’âge maximal pour y avoir accès a été fixé à 25 ans.

La réticence de nombreux cantons suisses alémaniques à assouplir la procédure de naturalisation a poussé un certain nombre de cantons à exploiter la marge de manœuvre que laissait la législation fédérale. En 1994, un concordat romand a ainsi permis de fixer les règles d’une naturalisation simplifiée pour la troisième et la deuxième génération. Aujourd’hui, sept cantons l’appliquent: Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, Fribourg, Berne et Zurich. De fait, 9950 jeunes concernés par la réforme fédérale vivent dans un de ces cantons.

Les effets d’un oui

De là à dire que le scrutin du 12 février n’a aucune importance, il y a un gouffre. Et pour deux raisons principales. La première nous est donnée par l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM): en cas d’acceptation de la naturalisation facilitée, c’est en tout premier lieu les coûts et la durée moyenne de la procédure pour ces jeunes domiciliés sur le canton qui vont changer.

«La procédure deviendra de compétence fédérale avec des émoluments fédéraux (500 francs pour un candidat majeur et 250 pour un mineur), précise l’OCPM. En outre, les dossiers n’étant plus transmis aux communes pour l’établissement d’un préavis, il y aura un gain de temps par rapport à la procédure actuelle.»

La seconde raison est d’ordre symbolique, mais tout aussi importante. Un nouveau non de la Suisse à cette question maintes fois posée serait inévitablement interprété comme un acte de défiance vis-à-vis de la communauté étrangère établie dans le pays. (TDG)