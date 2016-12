La justice genevoise détruit des bijoux par erreur

La famille de Pierre Silvano, tué par balles pendant son sommeil en 2008 dans le quartier de Cointrin, ne pourra jamais récupérer certaines de ses affaires. Sa mère s’en est rendu compte ce printemps lorsqu’elle a voulu reprendre les dernières affaires de son fils. Le coffret qui lui a été présenté contenait une arme, des munitions et une boîte à bijoux, mais pas celle de son fils.

Les avocats de la famille ont demandé des explications au pouvoir judiciaire, qui a mené son enquête. Il en ressort que le greffe du service des pièces à conviction a détruit par erreur la boîte en nacre de la victime et fondu les bijoux en or qu’elle contenait. Ceci à cause d’une confusion avec une autre affaire, révèle «Le Matin».

La police judiciaire avait saisi les données d’une autre procédure pénale sur l’inventaire des pièces à conviction. Lorsqu’elle s’est rendu compte de sa bourde et a rectifié l'erreur, le greffe n'a pas reporté la correction.

Selon le porte-parole du pouvoir judiciaire cité par «Le Matin», la famille n’a pas accepté le dédommagement de 4450 qui lui était proposé. Elle a demandé une évaluation à un bijoutier indépendant, qui serait arrivé au montant de 13'200 francs. Le pouvoir judiciaire aurait proposé en octobre dernier la somme de 9000 francs avec une clause de confidentialité pour que l’affaire ne se retrouve pas dans la presse. La famille Silvano a refusé et prévoit de porter l’affaire en justice.

(TDG)