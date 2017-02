La justice gèle 18 millions dans une banque à Genève

Le Parquet italien enquête sur un mystérieux compte bancaire à Genève. Au début du mois, la justice suisse a autorisé le séquestre de 18,3 millions d’euros ainsi que la transmission à l’Italie des informations sur ces fonds déposés dans une banque de la place. Selon nos informations, cet argent appartient à une société offshore basée aux îles Vierges britanniques. Une société-écran qui serait contrôlée par deux frères italiens ayant maille à partir avec le Parquet et la police judiciaire dans leur pays. Les deux hommes sont en effet suspectés de blanchiment, trafic de stupéfiants et usure. Dans la foulée, ils auraient aussi un contentieux fiscal avec les autorités transalpines.

En raison de cette procédure pénale en cours, le substitut du procureur de la République italienne auprès du Tribunal de Rome a donc demandé à la Suisse de coopérer dans le cadre de cette enquête. Ce que le Ministère public genevois a fait l’an dernier, par l’intermédiaire du procureur genevois Philippe Knupfer, qui a ordonné le séquestre des fonds et la transmission des données bancaires. C’était compter sans deux recours de l’avocat genevois de la société offshore, Me Lucien Feniello.

Arguments balayés

L’avocat écrit que l’Italie agit dans un but essentiellement fiscal, ce qui exclut pour lui toute coopération de la Suisse. De plus, l’homme de loi genevois estime que les autorités italiennes ont eu vent de ce compte dans le cadre de la liste Falciani. Du nom de cet employé de HSBC condamné en 2016 pour avoir volé des noms de clients de la banque.

Aux yeux de Me Feniello, la justice ne peut baser ses accusations sur un document obtenu frauduleusement. Un raisonnement balayé d’abord en janvier par le Tribunal pénal fédéral (TPF): «Rien ne permet d’affirmer que les infractions mentionnées dans la demande d’entraide seraient des prétextes à la répression d’infractions fiscales.» De plus, selon les arguments décrits dans l’arrêt, le fait que l’Italie ait appris «l’existence du compte au moyen de la liste Falciani, ce qui n’est pas démontré, ne permet pas de refuser l’entraide judiciaire».

Puis le 9 février, le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours de Me Feniello contre la décision du TPF approuvant le séquestre du Ministère public genevois. Comme le relève la justice suisse, l’autorité italienne pourra maintenant, au moyen des informations obtenues, vérifier si ce compte a servi à blanchir le produit des infractions reprochées aux frères.

En principe, la Suisse n’entre pas en matière sur les demandes basées sur des données volées. Mais une réforme fédérale en cours assouplit cette règle: leur utilisation deviendra licite pour autant que l’Etat qui présente une demande d’assistance n’ait pas cherché activement à se les procurer. Il peut aussi agir s’il entre en possession des données à travers des sources publiques, comme les médias. A droite, on grince des dents, à gauche on applaudit cette «lutte contre la fraude fiscale». «Il n’y a pas lieu de distinguer des données acquises illégalement de manière active ou passive, soulignait à l’époque l’UDC. Un vol reste un vol.»

La saga d’un informaticien

Hervé Falciani a joué un rôle dans le projet de loi fédérale sur l’assistance administrative fiscale. Il travaille dès 2004 pour HSBC à Genève. Il copie des données de clients sur un disque dur et aurait tenté de les vendre à des banques au Liban. En 2008, le Ministère public de la Confédération ouvre une enquête. Hervé Falciani est interrogé. Les soupçons n’étant pas suffisants, selon la juge, il est autorisé à partir et fuit en France.

Cet informaticien remet au fisc français la liste qui comprend les comptes de 106 682 personnes et de 20 129 entreprises hébergées chez HSBC à Genève entre 2006 et 2007. En Suisse, il écope de cinq ans d’emprisonnement. Il ne s’est jamais présenté aux audiences et a échappé ainsi à la prison.

(TDG)