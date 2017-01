La gauche et les syndicats traquent les stages «bidon»

La gauche, soutenue par les syndicats, veut renforcer la lutte contre les stages «bidon». Elle vient de déposer un projet de loi afin de préciser ce qui peut entrer dans cette catégorie, histoire d’éviter les abus. Le texte reprend la substance de l’accord que les partenaires sociaux, syndicats et patrons, ont signé en septembre avec l’Etat.

Cette démarche s’attaque à ces formes de stages qui ne sont que des emplois déguisés et qui ne s’insèrent pas dans un cursus de formation. «Par exemple, de plus en plus de gens sont pris «à l’essai», sans être payés», dénonce Joël Varone, vice-président de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS).

«Ces pseudo-stages, peu ou non rémunérés, sont une forme d’exploitation criante, dénonce la députée socialiste Caroline Marti. Ils jettent les jeunes dans la précarité et créent des inégalités car seuls ceux qui sont soutenus par leurs parents peuvent les suivre.» «Outre les jeunes, des personnes en recherche d’emploi y sont aussi confrontées», poursuit Jocelyne Haller, députée d’Ensemble à Gauche.

Le projet de loi stipule que l'Etat, par le biais de son Office des relations du travail, contrôle la réalité des stages. Ces derniers doivent entrer dans une des trois catégories: un stage suivi dans le cadre d’une formation, un stage d’orientation après une première formation (exemple: bachelor) une vue d’une deuxième formation (Master), à condition qu’il soit justifié par l’école organisant la deuxième formation; enfin un stage de réinsertion relevant du dispositif fédéral ou cantonal. Hors de ces catégories, le stage ne sera pas considéré comme tel.

Contrôles difficiles

La portée pratique d’une telle disposition n’est pas évidente. D’abord parce que les stages ne sont pas déclarés. «Et parce qu’un emploi rémunéré à 1500 francs n’est pas illégal, fait remarquer Joël Varone. En revanche, si ces pratiques conduisent à une sous-enchère salariale, nous pouvons agir, pour autant qu’elles soient abusives et répétées, ce qui est difficile à établir.» Dans ce cas, un contrat type de travail peut être imposé à la branche.

La traque au faux stage s’annonce aussi ardue car les dénonciations sont rares. «Les jeunes ont intériorisé la précarisation de l’entrée sur le marché du travail», déplore Manuela Cattani, présidente de la CGAS. Le projet de loi aurait au moins le mérite «de lancer un signal clair et de rappeler le droit des employés», estime Boris Calame, député Vert.

Les patrons regrettent la démarche

Ce projet de loi sera-t-il voté par la majorité de droite du Grand Conseil? A voir. Cette démarche unilatérale de la gauche n’est pas du goût des patrons. «Je l’apprends et la regrette, relève Stéphanie Ruegsegger, à l’Union des associations patronales genevoises. Cet accord est le fruit d’une longue négociation entre partenaires sociaux et il est dommage de transférer ce dossier au politique, au risque qu’il se mette à déraper. Ce n’est pas faire grand cas du partenariat social.» (TDG)