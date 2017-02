La gauche et le Conseil d’Etat en désaccord sur RIE III

Ainsi qu’il l’avait annoncé le 12 février, immédiatement après l’échec de RIE III en votation populaire, le Conseil d’Etat a réuni jeudi tous les acteurs qui avaient participé à la table ronde de préparation à l’application cantonale de la réforme. Désireux de pousser leur avantage, l’Alternative et les syndicats ont demandé le retrait de tous les projets de loi liés à la réforme de l’imposition des entreprises qui sont aujourd’hui en mains du Grand Conseil. Le Conseil d’Etat est resté sourd à cet appel.

Dans un communiqué, le gouvernement annonce en effet qu’il va uniquement proposer à la Commission fiscale du Grand Conseil «de suspendre ses travaux sur le train de lois déposé en novembre 2016 par le Conseil d’Etat, dans l’attente d’avoir connaissance des axes du nouveau projet de loi fédérale». Un gel du processus dont la gauche ne veut pas, elle qui exige désormais que la réforme ne provoque aucune perte fiscale.

Quatre conseillers d’Etat ont participé à la réunion: François Longchamp, Serge Dal Busco, Antonio Hodgers et Pierre Maudet. Pour l’Exécutif, il s’agissait principalement d’un échange sur les positions des uns et des autres. Les partenaires invités étaient les partis représentés au Grand Conseil, les communes, les syndicats et les milieux patronaux.

Critiques virulentes

Selon Jean-Luc Ferrière, coordinateur du comité unitaire genevois des opposants, «la non-entrée en matière du Conseil d’Etat sur le retrait des projets de loi montre qu’il n’a pas pris la mesure de la défaite subie». Le secrétaire syndical du SIT estime que le signal donné à la population, «c’est que rien n’a changé malgré le rejet de la réforme en Suisse et à Genève».

Les opposants s’attendent à ce que le futur projet fédéral s’écarte passablement de la mouture refusée par le peuple. «Il y a notamment une forte pression pour diminuer drastiquement le risque de concurrence fiscale entre les cantons», précise Jean-Luc Ferrière.

Recours au Tribunal fédéral retiré

Dans une réaction à l’ATS, Serge Dal Busco, le responsable des Finances, a expliqué «que le retrait a été refusé car il faut pouvoir réagir rapidement si un consensus se dégage à Berne». Il entend également donner un signal positif aux entreprises à statut spécial et aux multinationales.

Une nouvelle rencontre avec les mêmes participants se déroulera dans la deuxième moitié du mois de mars. Entre-temps, le Conseil d’Etat aura certainement pu valider le résultat de la votation, le comité unitaire ayant décidé de retirer son recours pendant devant le Tribunal fédéral.

