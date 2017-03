La fratrie Musa n'est plus expulsable

La fratrie Musa n'est provisoirement plus en situation de renvoi. Le Tribunal Administratif Fédéral (TAF) a accepté ce jeudi matin les demandes de recours de Walat (25 ans), Slava (24 ans) et Hazna (22 ans) Musa contre le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Le SEM avait prononcé une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée par les trois aînés de cette famille syrienne.

Concrètement, cela signifie que les trois frères et soeurs sont autorisés à rester en Suisse puisque leur renvoi est suspendu jusqu'à l'issue de la procédure. De plus, leur avocat Me Philippe Currat est nommé d'office à leur défense. Enfin, l'assistance juridique leur est accordée. Les frais de justice et les honoraires d'avocat seront donc pris en charge par la Confédération.

«Le TAF va désormais analyser la question sur le fond, explique Me Currat. Mais le SEM peut aussi revoir sa décision dans l'intervalle. C'est clairement une première victoire.»

Le combat pour l'asile de cette famille syrienne arrivée à Genève à l'automne 2015 après un périple les ayant fait passer par la Grèce et la Croatie, prend donc une tournure très positive. En septembre dernier, après une première demande d'asile refusée, Walat, Slava et Hazna avaient été renvoyés en Croatie, où ils avaient été enregistrés comme réfugiés durant leur parcours vers la Suisse. En vertu des Accords de Dublin, le SEM avait considéré que c'était à la Croatie de les prendre en charge.

Revenus en Suisse en début d'année, ils ont été rejoints ces dernières semaines par leurs parents ainsi que leur soeur cadette Solin (12 ans). Quant à Redur, 19 ans, venu avec ses aînés à Genève, il n'a jamais été menacé car arrivé en tant que mineur et au bénéfice d'un permis N. Le fait que la famille soit réunie permet à la famille d'entrevoir une issue positive à la procédure.

