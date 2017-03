«Et si vous jugiez mon CV plutôt que mon origine?» Tel est le thème d’une vaste campagne de sensibilisation qui s’est tenue dans le cadre de la Semaine contre le racisme, qui s’est clôturée dimanche (voir notre édition du 22 mars). «Un moment privilégié pour réaffirmer les valeurs d’égalité des chances et d’inclusion associées au multiculturalisme caractérisant la société genevoise, ambitionne Pierre Maudet, patron du Département de la sécurité et de l’économie. Car au travail, seules les compétences comptent.» Vraiment?

Ses compétences ont en tout cas permis au Franco-Ivoirien Tidjane Thiam de prendre les commandes de Credit Suisse! «Dans une ville comme Genève, où le brassage de la population est une constante historique, les exemples sont nombreux et quotidiens», considère Blaise Matthey. Et le directeur général de la Fédération des entreprises romandes de citer les ascensions de Bernard Dallé (Index Venturee), d’Helen Calle-Lin (Halles de l’Ile, notamment), de Gilbert Ghostine (Firmenich) ou encore de Frankie NG (SGS, Société Générale de Surveillance). Un inventaire qui ne convainc pas entièrement Sandrine Salerno, conseillère administrative en Ville de Genève, elle-même une «segundo», d’origine franco-italienne et suisse par naturalisation: «En tout cas, la fonction publique ne reflète pas la diversité que l’on voit dans la rue! L’origine peut encore être un obstacle à l’embauche. Or les citoyens veulent que l’administration leur ressemble. L’objectif de la législature est de valoriser cette diversité en nos murs.» Comment? En commençant par «établir un monitoring pour savoir qui sont nos 4000 collaborateurs, répond Sandrine Salerno. Cela permettra ensuite de faire évoluer les pratiques RH en mettant sur pied une politique proactive de recrutement. On l’a d’ailleurs déjà fait avec un certain succès pour favoriser la nomination de femmes cadres.» La magistrate socialiste défend la diversité comme un atout: «Les compétences linguistiques sont précieuses pour délivrer des prestations à une population aussi cosmopolite que celle que l’on rencontre à Genève.»

«En termes légaux et réglementaires, ainsi que dans les discours RH, aucune discrimination raciale n’est à déplorer dans l’administration cantonale», affirme de son côté Grégoire Tavernier. Mais dans les faits, «l’environnement sociétal touche également l’administration de manière consciente ou inconsciente», note le directeur général de l’Office du personnel de l’Etat. «Savoir si l’on est discriminé individuellement est délicat, car cela a souvent un caractère subjectif, estime Blaise Matthey. On ne saurait généraliser, et c’est ce qui peut déranger dans la campagne menée puisqu’elle part d’un a priori d’absence de conscience des entreprises à ce sujet.»

S’agissant enfin du pouvoir judiciaire, «on constate une vraie diversité parmi les magistrats et les collaborateurs», indique son porte-parole, Henri Della Casa. (TDG)