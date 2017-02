La fermeture des abris PC est reportée de deux ans

En 2017, plus aucun requérant d’asile ne devait dormir dans des abris PC, que tous les spécialistes jugent inadaptés pour des séjours de longue durée. Mauro Poggia, conseiller d’Etat chargé des affaires sociales, s’y était engagé en août 2015 pour enrayer la colère des défenseurs des migrants. Avec les précautions d’usage: «Si tout va bien et sauf arrivées massives de réfugiés.»

Reste que dix-huit mois plus tard, on est loin du compte. La date fatidique est largement dépassée et près de trois cents migrants logent toujours dans cinq structures souterraines, faute de place dans les hébergements en surface. Le magistrat explique cette situation par les nombreuses oppositions de la population aux projets de nouveaux foyers. Il repousse l’échéance à la fin de 2018.

1300 migrants en 2015

«Dans plusieurs communes, des voisins des futures constructions ont lancé des pétitions, souligne Mauro Poggia. Il a fallu les rencontrer pour les rassurer. Tout cela a pris du temps et retardé le lancement des projets.»

A l’Hospice général, Bernard Manguin, porte-parole de l’institution, rappelle de son côté «la très forte arrivée de migrants entre l’été 2015 et février 2016», chiffres à l’appui. Rien qu’en 2015, l’institution a dû trouver des lits pour 1300 nouvelles personnes, contre 433 en 2014. Personne n’avait anticipé un tel afflux. Au pire de la crise, au début de 2016, neuf abris PC avaient ainsi dû être ouverts d’urgence par le Canton pour y héberger plus de 550 requérants.

Les arrivées en Suisse se sont depuis calmées. Les effets de la fermeture de la route des Balkans en mars 2016 se sont rapidement fait sentir au bout du lac. Seules 141 personnes supplémentaires – différentiel entre les entrées et les départs – ont dû être hébergées par le Canton l’année passée. Soit un nombre près de dix fois inférieur à celui de 2015.

Fermeture prévue fin 2018

Prudent, Mauro Poggia parle aujourd’hui de la fermeture de l’ensemble des abris PC d’ici à la fin de 2018. Mais elle pourrait se réaliser bien plus tôt. La réouverture du foyer Franck-Thomas aux Eaux-Vives et l’installation de 36 caravanes au camping du Bois-de-Bay à Satigny pour des familles offriront à eux seuls 270 nouvelles places dès ce printemps.

S’il accuse le magistrat de ne pas tenir ses promesses, le collectif Perce-frontières, né du mouvement No Bunkers de défense des migrants, se réjouit malgré tout de ces nouvelles. Avec un léger sourire toutefois. «Si le Canton arrive à fermer les abris PC grâce à la réouverture de Frank-Thomas, il nous doit une fière chandelle», s’empresse de relever Ralph, membre de Perce-frontières. Pour rappel, No Bunkers avait milité pour le maintien du foyer voué à la démolition dans le cadre de la construction de la Nouvelle Comédie et des travaux du CEVA.

Les militants annoncent par ailleurs qu’ils ne se démobiliseront pas après la fermeture du dernier abri. «Nous nous battons pour des logements dignes, rappelle Ralph. C’est bien de fermer les bunkers mais il ne faut pas le faire à n’importe quel prix. Nous ne voulons pas de foyers qui ressemblent à des prisons. Nous resterons donc particulièrement attentifs aux conditions de relogement des requérants.»

Près de 1500 nouvelles places en vue

Face à l’urgence de la situation, le Canton et l’Hospice général ont constitué une «task force» en juin 2015. Sa mission était de trouver des solutions pour héberger les requérants d’asile attribués par la Confédération à Genève. Aujourd’hui, six projets de foyers pour un total de près de 1500 nouvelles places sont en gestation. La plupart consistent en des constructions modulaires qui seront installées pour une période de dix ans. Quand verront-ils le jour? Quatre projets – à Thônex, Lancy, Onex et en Ville de Genève – ont été jugés prioritaires par l’Etat. Tous, à l’exception de Lancy, ont fait l’objet de recours mais bénéficient d’une autorisation de construire qui passe en force en dépit des oppositions. Parmi les recourants, certains ont tenté de demander la suspension des projets dans l’attente de la décision de justice. Mais leur requête a été refusée.

Aujourd’hui, les projets avancent donc. Ils sont au stade des appels d’offres, indique Mauro Poggia. «Si ceux-ci se clôturent avant que la justice se soit prononcée, nous devrons alors décider si nous prenons le risque de démarrer le chantier ou non.»

A quoi s’exposerait l’Etat si les recours aboutissaient? «Nous devrions démolir ce que nous avons déjà construit ou indemniser les entreprises adjudicataires», répond le magistrat, qui estime toutefois que les risques sont faibles.

Les premiers foyers devraient sortir de terre courant 2018. Leur ouverture sera-t-elle encore pertinente alors que le gros de la crise sera sûrement passé? «Nous voyons sur le long terme, répond Bernard Manguin, porte-parole de l’Hospice général. Plusieurs hébergements actuels sont voués à disparaître dans les prochaines années, dont le centre d’Appia en septembre. Ces nouvelles places permettront par ailleurs de désengorger certains centres pour améliorer la qualité de vie des résidents.» (TDG)