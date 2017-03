La famille Musa est à nouveau morcelée

Le chemin sinueux de l’asile n’en finit plus pour la famille Musa. Réunie à Genève le 14 mars dernier, elle est à nouveau séparée. Les parents ainsi que la sœur cadette Solin (12 ans) vivent en effet depuis deux semaines dans un centre d’hébergement fédéral hors du canton de Genève. La confirmation de leur situation n’a été signifiée que ce jeudi à leur avocat Me Philippe Currat par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), qui les a transférés dans ce lieu destiné aux requérants d’asile.

Le 15 mars, les trois membres de cette famille kurde de Syrie s’étaient présentés au centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe pour annoncer leur présence en Suisse. Depuis, leur avocat était resté sans nouvelles, malgré plusieurs sollicitations. «Cette manière de faire de la part du SEM n’est pas normale, estime Me Currat. Devoir attendre quinze jours pour recevoir un premier signe est tout de même long.» Solidarité Tattes, qui soutient depuis plus d’un an la famille Musa, dénonce les conditions auxquelles sont soumis parents et fille: «Ils sont quasi tenus au secret et privés de leurs téléphones portables, interdits de sortie et au bon vouloir de la direction du centre pour communiquer avec l’extérieur.»

Leur situation est donc totalement incertaine pour l’instant, tout en sachant que le centre d’hébergement n’est qu’un logement temporaire pour une période de nonante jours au maximum. Ils risquent un renvoi vers l’Italie, en vertu des Accords de Dublin. Quant à Walat, Hazna et Slava, les trois aînés, c’est la Croatie qui pourrait devoir les accueillir. Enfin, le second frère, Redur, n’est lui pas en danger car arrivé mineur en Suisse.

Solidarité Tattes avait appelé à un rassemblement devant l’Hôtel de Ville jeudi à la mi-journée. Devant la quarantaine de personnes présentes, Martine Félix, de l’association, a fustigé «l’acharnement des autorités fédérales qui menace d’éclatement la famille». Par ailleurs, l’association en a profité pour remettre au Conseil d’Etat une pétition demandant la suspension du renvoi des aînés de la fratrie. Celle-ci avait été signée en septembre dernier par 2200 personnes mais n’avait pas été déposée. Le premier renvoi de Walat, Hazna et Slava vers la Croatie l’avait en effet vidée de son sens. Revenus entre-temps à Genève, où ils ont déposé une seconde demande d’asile, leur situation doit être examinée par le Tribunal administratif fédéral.

