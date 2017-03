La face cachée des diamantaires genevois

De violents brigandages à l’encontre de diamantaires, ces derniers jours, ont mis en lumière une réalité souvent méconnue: Genève est la place forte du diamant en Suisse. Une quinzaine de professionnels établis dans le canton fournissent des pièces prestigieuses à la haute horlogerie et aux grands joailliers. Ils n’aiment pas être sous le feu des projecteurs. Contactés, fabricants, négociants et transitaires expriment tous par un courriel poli, d’une voix calme ou par un silence de plomb, qu’ils ne souhaitent pas s’exprimer.

«Peur pour notre famille»

Pourquoi? «Vous savez, on aime la confidentialité», répètent-ils. Leur credo entonné comme le refrain d’une chanson scout: la discrétion avant tout. Surtout lorsqu’ils évoquent la séquestration et les menaces subies la semaine dernière par un diamantaire, à son domicile, sommé de livrer de nombreux diamants. «On commence du coup à avoir peur aussi pour notre famille.» Sécuriseront-ils davantage leur lieu de vie ou leur atelier? La question est taboue, la réponse évasive. Quid du transport de la marchandise? «Le diamantaire qui se promène avec ses collections en poche et qui ne travaille qu’avec du cash est un mythe», disent-ils.

Présent à Genève depuis 2001, Raoul Beck, responsable de DiamAlps et du joaillier Hauthentic, a accepté d’aller au front et de parler en son nom. Il n’entend pas céder à la panique: «Il n’y aura pas d’exode du fait de ces événements. A Genève, bien que l’Etat soit présent par ses forces de police et que nous adaptions sans cesse nos systèmes de surveillance, le dispositif global n’a rien à voir avec Anvers, en Belgique. Dans la capitale mondiale du diamant, nos collègues sont concentrés dans un seul quartier, avec des caméras, des agents et, depuis les attentats de Bruxelles, des militaires partout. Chacun s’organise en conséquence.»

A Genève, la police n’a pas prévu de renforcement sécuritaire particulier, selon son service de presse, ni de programme de prévention spécifique aux diamantaires (lire ci-contre). «Mais on ne peut pas comparer Genève et Anvers, d’un point de vue économique et sécuritaire. 85% des diamants bruts du monde transitent dans la ville belge», prévient Raoul Beck.

Genève, la place suisse du diamant

Il n’empêche que Genève se taille la part du lion en Suisse. «Grâce à l’horlogerie, la joaillerie haut de gamme et les grosses pierres, décrit l’entrepreneur. De plus, la présence en ville des maisons d’enchères Sotheby’s et Christie’s, qui organisent de prestigieuses ventes, contribue au rayonnement de la ville comme place du diamant.» La présence des Ports Francs, qui permettent de stocker des diamants sans payer de TVA jusqu’à la vente, et celle de grosses fortunes sont également évoquées comme des atouts de la place genevoise. Tout comme la qualité de vie et la situation géographique au cœur de l’Europe. Le Belgo-Suisse Raoul Beck, soucieux d’une traçabilité de ses produits «de la mine au doigt», se montre optimiste: «Si l’euphorie qui prévalait jusqu’à la fin des années 90 n’est plus d’actualité, je relève heureusement une embellie, due notamment à la reprise américaine.» Combien pèse le diamant dans l’économie genevoise? L’association faîtière est avare en chiffres mais la profession suit de près les aléas de l’économie chinoise (15% de part de marché) et états-unienne (40%). La Suisse a importé l’an dernier, via Genève, Bâle et Zurich, pour 2,4 milliards de francs de diamants.

Cette semaine, la meilleure place pour en savoir plus n’est pas Genève mais Bâle. Se disant si discrets, les diamantaires ne rateraient pour rien au monde la grand-messe de l’horlogerie, Baselworld. A la Mecque du luxe et du bling-bling, un constat saute aux yeux: stands de pierres précieuses et de montres ne se mélangent pas. Mercredi, l’horloger Jean-Claude Biver affiche son sourire Pepsodent, ses yeux bleus glacier, multipliant photos et selfies. Changement de décor chez les diamantaires le lendemain. Leur halle s’ouvre au public jeudi sous la protection d’escadrons de policiers. Le coût du club sandwich à 18 fr. 50 comme celui de la place d’exposition annonce la couleur: «Mon voisin a payé 100 000 fr. pour être là. C’est une somme! Et on ne nous traite pas mieux parce qu’on est Suisse.» Dans les couloirs, les acteurs du diamant dans le monde défilent. Des commerçants israéliens arborant longues barbes et kippas côtoient des Indiens, aux costumes satinés, devenus les as de taille de pierres précieuses, et des vendeuses aux décolletés hollywoodiens. Ici, les exposants viennent pour conclure des affaires et rencontrer d’autres professionnels. Alors derrière les vitrines, le sourire s’efface et les fronts se plissent lorsqu’on se présente comme journaliste. Tous refusent de voir le nom et leur marque figurer dans le journal. «Pour vivre heureux, vivons cachés», «Nous aimons la réserve». Bref, on connaît le refrain. Question sécurité, la plupart admettent leur préoccupation après les récents événements genevois. Tous disent rester vigilants. «La meilleure des dissuasions, c’est d’arrêter les malfrats. Ça empêchera les autres de recommencer», soupire un professionnel, qui a passé depuis longtemps l’âge de la retraite. Devant lui, un écran plat diffuse le bal enivrant de rivières de pierres destinées aux millionnaires. Son assistante aux yeux émeraude referme le coffre-fort et clôt le bref entretien. Au suivant… Un des premiers diamantaires de la place genevoise regrette la médiatisation des récents faits divers genevois «car on est dans l’œil des malfrats, qui ne sont pas des tendres».

Dans son dos, derrière la vitrine sécurisée, brille une curieuse fantaisie: des menottes incrustées de pierres précieuses. Le vénérable diamantaire ne perd pas pour autant le fil: «Les malfrats ne sont pas des pauvres gens qui volent pour manger, il s’agit de professionnels, de bandes, qui sont manifestement capables de vous suivre jusque chez vous.»

«Proche d’une non-frontière»

Un collègue genevois vit avec la crainte: «Nous sommes Israéliens. On a l’habitude de vivre dans la peur. On se méfie partout quand on est dans la voiture, quand on sort du travail. Par habitude et parfois à tort car le transport de pierres est confié à des transitaires depuis longtemps. On ne se balade pas avec les pièces en poche. Le problème avec Genève c’est que la frontière, ou plutôt la non-frontière, est très proche et les diamants ont vite fait de se volatiliser.»

Les stands se suivent et les réponses évoquent toujours la crainte, la discrétion et le secret des affaires. Pas de doute, leurs secrets sont encore mieux gardés que leurs diamants.

Des histoires belges liées souvent à Genève

Plusieurs affaires récentes, a priori sans lien entre elles, ont défrayé la chronique. La semaine dernière, un diamantaire a été victime d’un brigandage chez lui, soit quelques jours après un braquage chez Graff et chez un joaillier délesté dans le même quartier. En 2016, deux diamantaires de la place ont été grugés par des faux-monnayeurs dans un hôtel de luxe à Genève et dans des bureaux à Milan.

Un an plus tôt, les SwissLeaks ont éclaté à Genève: «913 des 3000 clients belges avec un compte chez HSBC sont actifs dans le commerce du diamant», relatait à l’époque Le Soir.

Autre histoire suisso-belge en 2013: des milliers de diamants sont volés sur le tarmac de Bruxelles lors d’un braquage spectaculaire et culotté. Une partie des pierres seront cachées et certaines écoulées la même année à Genève. Un avocat de la place a d’ailleurs été condamné le 26 janvier dernier pour entrave à l’action pénale et blanchiment. Défendu par Me François Canonica, il lui est reproché d’avoir caché les clefs du coffre où se trouvaient pour 7 millions de francs de diamants dissimulés dans une cave à Champel. L’homme de loi a fait recours au Tribunal fédéral. Le détenteur du coffre avait, lui, écopé de deux ans avec sursis.

En 2009, c’est l’histoire de l’arroseur arrosé: un diamantaire dénonce un vol imaginaire de pierres précieuses. Il est aujourd’hui poursuivi pour une arnaque à l’assurance. La procédure pénale est toujours en cours.

Au milieu des années 2000 en Belgique, un lanceur d’alerte avait notamment dénoncé des acquisitions de «diamants du sang» provenant de groupes armés africains. En jusqu’au début des années 2000, dans plusieurs pays africains, riches en pierres précieuses, des rebelles se sont financés grâce à leur mine. Depuis, des contrôles de traçabilité et autres certifications ont enrayé le phénomène et amélioré le niveau d’éthique du commerce. Suite à ces révélations émanant d’un ancien employé d’un diamantaire, le fisc belge a pu récupérer plus de 130 millions d’euros d’impôt.

Il n’empêche que plusieurs ONG, dont Global Witness et Action Aid, dénoncent régulièrement d’autres dérives comme les conditions de travail dans les mines et les problèmes écologiques liés à l’extraction. Selon cette organisation, des efforts de transparence sont nécessaires puisque des centaines de millions de dollars seraient détournés chaque année par le biais de montages financiers et autres offshore. De l’argent qui échappe ainsi à la population de ces pays pauvres. F.M. (TDG)