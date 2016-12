La cuvée 2016 laisse un léger goût amer aux Genevois

Le premier mois de l’année donne un bon avant-goût de la saveur du cru «Genève 2016». Tous les ingrédients sont déjà dans la cuve: une bonne dose de sécuritaire – après les attentats de Paris, on serre la vis à l’aéroport et 35 employés sont interdits de tarmac pour raisons de sécurité –, un zeste d’asile avec l’ouverture du foyer de l’Etoile pour les requérants mineurs, une pincée de marronniers – au sens propre, avec le projet de réaménagement de la plaine accepté au Municipal, comme au figuré, avec des bisbilles politiques et le Canton qui n’a pas de budget 2016. Un soupçon de scandale aussi: l’ex-ténor du Barreau genevois Dominique Warluzel tire en direction de son aide- soignante avec une arme à feu.

Sans oublier quelques ingrédients qui ne manquent pas de piquant: il faut payer 200 000 francs pour arracher les disgracieux pieux du bassin amar@GE, la piscine lacustre aux couleurs de la nation, devenus des perchoirs à mouettes. Et payer 2 francs pour faire pipi à la gare et 1 fr. 50 aux Cygnes; Laurent, un lecteur, s’insurge. Le feu crépite, le chaudron bouillonne, le fond de cuvée est prêt!

Personnalités dans la tourmente

En février, on commence par remettre une louche de scandale. Dans le rôle principal, le procureur général Olivier Jornot, qui entretient une relation avec une procureure, sa subordonnée. Sans compter qu’il a eu un comportement déplacé lors d’une soirée arrosée… On vous raconte déjà la fin: il sera sermonné mais pas sanctionné. Un autre, en revanche, n’est pas épargné. A la suite de la manifestation de décembre où des dizaines de Black Blocks ont souillé les murs de la ville pour défendre une culture alternative devant une police dépassée, Christian Cudré-Mauroux, chef des opérations, est suspendu avant d’être dégradé. Pendant qu’on désigne un coupable, le Grand Théâtre, lui, est aux soins intensifs. L’huile de vidange s’est incrustée dans les pores de ses façades.

Tiens, on a oublié un ingrédient essentiel à la cuvée 2016: la laïcité. En février, l’UDC valaisanne dépose une initiative visant à interdire le voile à l’école. Genève n’est pas épargnée par le débat. Il prendra racine dans une institution culturelle: une employée de la Ville, en contact avec le public, porte le voile. Tollé! Elle finira par le retirer quelques jours plus tard. Le débat se réinvite ensuite régulièrement, par petites touches, dans l’arène politique avec le projet de Loi sur la laïcité, et jusque sur les bancs d’école, lorsque le controversé Hani Ramadan est invité à s’exprimer dans une classe.

Cinémas et vidéoclubs: clap de fin

Les esprits s’échauffent, la météo aussi. On parle d’un dimanche d’été en hiver. La fin de février sonne le glas de grandes sagas genevoises: le projet de rénovation du Musée d’art et d’histoire est refusé par le peuple, la caserne des Vernets sera libérée pour construire 1500 logements.

Et il en faudra des logements, car le cap du demi-million d’habitants est imminent. L’Uni lance d’ailleurs un projet novateur: une chambre chez l’habitant contre services rendus. Il faut également loger les requérants, dont le nombre ne cesse de croître. L’Etat sollicite les communes, certaines jouent le jeu, d’autres sont plus réticentes et fustigent le manque de concertation dans ce dossier: «Les requérants ont besoin d’un lit mais aussi de structures d’accueil, or elles font défaut!» déplorent-elles. Canton et communes s’affrontent également sur d’autres dossiers, notamment sur celui de la répartition des tâches.

Dans les Rues-Basses aussi, ça bataille: des petits commerces disparaissent, chassés par les grands. Zara et H&M se taillent la part du lion. Autres disparitions: celles du dernier magasin de jeux vidéo de Genève et du vidéoclub de Champel. C’est la fin d’une ère, celle des listes d’attente d’un mois pour louer Highlander ou Crocodile Dundee… Les cinémas ne sont pas épargnés, le clap de fin a résonné aux Rialto.

Vacarme politique et vrai drame

A défaut de salles obscures, on peut toujours se rendre aux séances du Municipal ou du Grand Conseil pour un peu de divertissement. Une élue se couvre la tête lors du débat sur la laïcité, un député est sanctionné pour avoir griffé son voisin… On y entend aussi le chant du cygne d’Eric Stauffer, qui annonce son «retrait» de la politique. Le MCG a tué le père en lui refusant la présidence du parti, alors qu’on célèbre le bicentenaire de la création de Frankenstein par Mary Shelley à Cologny. Les politiques s’agitent, des partis implosent. Le Canton navigue sans budget – la Ville décidera de faire pareil pour 2017 –, on marche sur des œufs avec le projet de réforme de l’imposition des entreprises (RIE III), la caisse de pension de l’Etat plombe les comptes du Canton…

Les moyens manquent pour rénover le Grand Théâtre, des Chinois font une offre d’achat pour en faire une résidence de luxe. Pas de panique, c’est le poisson d’avril de la Julie! De quoi sourire avant une autre histoire de gros poissons qui fraient dans l’illégalité: des journalistes révèlent que des chefs d’Etat, des hauts dignitaires et des célébrités ont monté des structures secrètes offshore pour masquer des sommes gigantesques. Le tout en passant par Genève et des avocats de la place. Après le scandale des «Panama Papers», aujourd’hui tout a changé? Ah non…

On prend un peu de hauteur au Lignon pour s’envoyer en l’air: des adeptes de base jump sautent du 28e étage. Ça tend les habitants. La régie aussi est crispée, mais pour d’autres raisons: elle a installé des picots acérés sur des escaliers pour éviter les attroupements d’ados. «La régie prend nos jeunes pour des pigeons!» s’insurge une voisine. Des drames, il s’en joue pourtant de vrais. Amanuel G., réfugié érythréen, a été expulsé et séparé de sa femme enceinte. Et en un mois, de la mi-avril à la mi-mai, Genève est le théâtre de trois meurtres: une étudiante italienne assassinée, un homme tué par balle aux Libellules alors qu’un autre abat sa femme en pleine rue puis se tue. En marge de cette violence quotidienne, la menace terroriste plane. La police suit quarante Genevois radicalisés. Diverses mesures seront mises en place durant l’année, dont une ligne téléphonique sur la radicalisation. La mosquée du Petit-Saconnex est dans la tourmente: deux imams et le responsable de la sécurité sont fichés S (pour radicalisation) par les services de renseignements français. Et une pétition est lancée pour demander un changement à la tête de l’institution.

Sous le crachin de juin, Genève soutient la traversée du lac et les maraîchers ont le blues. L’été se fait attendre, tout comme son aura festive. La Lake Parade coupe le son, la Fête de la musique réduit la voilure faute de financement, il n’y a pas de Pré-Fêtes et le bateau Genève est privé de concerts. Reste l’Eurofoot et sa fan zone genevoise, la plus grande de Suisse, organisée dans l’urgence car la Ville a tergiversé sur l’appel à candidatures. On foule les pelouses et on les bichonne aussi. La Ville interdit les grillades sauvages dans les parcs, avant de bannir les vélos – finalement tolérés dans huit parcs. Il ne fait décidément pas bon être cycliste: Pro Vélo dénonce une hausse des amendes, disproportionnée. Les automobilistes sont également concernés. Une pétition est lancée.

Des Pokémon pour s’évader

Le thermomètre prend enfin l’ascenseur, on sort le bikini. On attend la traditionnelle polémique des seins nus, mais c’est au contraire le corps trop couvert qui crispe: une femme en burkini se voit interdire l’accès aux abords du bassin à Carouge. En juillet, on ne court plus après un ballon mais après les créatures du jeu de réalité augmentée Pokémon Go. On commence par se moquer de ces joueurs rivés sur leur smartphone.

Mais le 14 juillet, on ne rit plus. On se plonge dans le jeu virtuel pour échapper à l’horreur du monde réel. Un camion a foncé sur la foule à Nice. Plus de 80 morts. Et ça continue, à Munich, à Rouen, à Dacca, à Bagdad… Depuis le début de juillet, une quinzaine d’attentats ont endeuillé la planète. Conséquence: la sécurité est renforcée sur les grands événements. Il suffit d’une étincelle pour mettre le feu aux poudres. C’est une femme jalouse qui va craquer l’allumette. Le 28 juillet, elle lance une fausse alerte à la bombe à l’aéroport. Déploiement policier inédit, Cointrin est paralysé.

Les nouvelles Fêtes de Genève s’ouvrent dans ce contexte tendu, la rade est parsemée de blocs de béton et la circulation des poids lourds est interdite. On essaie de penser quand même aux Fêtes, qui ont été remaniées, à la genevoise, à coups de tensions, oppositions et grogne populaire. La nouvelle mouture, avec ses nouveaux stands et ses nouveaux feux, séduit globalement. Mais son nom, Geneva Lake Festival, fait jaser. A ce train-là, on parlera bientôt du Geneva Diet Day (Jeûne genevois) et des Open Cellars (les Caves ouvertes). On a chaud. Les animaux aussi. Un chevreuil en rut blesse quatre personnes à Collonge-Bellerive! L’animal est abattu. Et l’été s’éloigne. C’est l’heure de la rentrée scolaire, placée sous le signe de l’asile: il y a 1800 migrants à scolariser. Ce n’est pas encore l’automne mais les feuilles tombent déjà. Avec les branches entières! Un marronnier s’est effondré sur la plaine, on découvre que d’autres sont mal en point. La sentence est sans appel: abattage à la fin d’octobre. Au chapitre environnement, le Canton distribue 100 000 petites poubelles pour inciter au tri des déchets de cuisine. A Veyrier, on est vert: ça sent le compost dans les salons à cause de l’écopoint implanté sous les fenêtres!

Procès et renvoi ajournés

Au début d’octobre s’ouvre le procès tant attendu du meurtrier d’Adeline M. Mais contre toute attente, le Tribunal criminel demande une troisième expertise sur le profil du psychopathe Fabrice A. et le procès est renvoyé aux calendes grecques! On essaie de voir la vie en rose, avec un tram Malabar décoré par la plasticienne Pipilotti Rist.

En décembre, une figure genevoise a des problèmes d’alcool. On ne parle pas de Céline Amaudruz, qui s’est fait pincer au volant avec 1,92‰ dans le sang. Mais du Muséum et ses 38 tonnes de formol. Avec une telle quantité de liquide inflammable, le bâtiment n’est plus aux normes.

L’année se termine sur des renvois qui aiguisent la colère des Genevois. Il y a eu la fratrie Musa, des Kurdes de Syrie, renvoyée en Croatie. Puis un enfant scolarisé et sa famille renvoyés au Kosovo, après deux ans à Avully. Et enfin cet étudiant tchétchène menacé de renvoi en Russie. La mobilisation citoyenne va payer: son cas va être réexaminé. Un cadeau de Noël avant l’heure! On en avait bien besoin. Parce que cette cuvée 2016 laisse un peu un goût amer. On change la recette pour 2017?

