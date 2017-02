La crise à la bibliothèque interpelle

La séance du Conseil municipal d’hier soir a été l’occasion de revenir sur la crise qui agite la Bibliothèque de Genève. Une enquête du Courrier parue lundi révélait que «le directeur de la Bibliothèque de Genève (BGE), Alexandre Vanautgaerden, continue à faire régner un climat délétère, selon un courrier que des employés comptent adresser ces jours à Sami Kanaan», chef de la culture.

De quoi alerter les conseillers municipaux, qui ont été plusieurs à demander des explications au magistrat socialiste sur ce conflit. Comme l’avait déjà fait le PDC Jean- Charles Lathion récemment.

Rappelant que le conflit remonte à «il y a trois ans déjà», Maria Pérez, cheffe de groupe d’EàG, se penche à son tour sur cette «grave crise structurelle» à la BGE et demande le coût du soutien psychologique apporté à 17 personnes suite à des problèmes avec la direction, dénoncés dans une pétition signée par 36 employés. «Tout ça pour une personne désignée par un collectif comme responsable des dysfonctionnements et couverte par le Conseil administratif», lance la conseillère municipale.

Elle n’est pas la seule à s’interroger. Tobias Schnebli (EàG) interpelle lui aussi le magistrat. Tout comme le MCG Daniel Sormanni, qui rappelle que la Cour des comptes a été saisie de ce dossier. «Quand est-ce que Sami Kanaan va sortir du déni?» lance à son tour le MCG François Baertschi.

Répondant à ces diverses questions orales à la reprise de séance, le magistrat tente une nouvelle fois de s’expliquer dans cette affaire: «La BGE évolue et doit évoluer, déclare-t-il. On n’a peut-être pas su expliquer ces changements. Cela a créé des tensions mais tout n’est pas imputable à une seule personne.» Selon lui, il s’agit «d’une série de situations individuelles qui ont été montées en épingle». La veille, sur les ondes de One FM, Sami Kanaan avait évoqué une «cabale» à l’encontre du directeur.

A noter que, plus tôt dans la soirée, le Délibératif a voté un crédit d’environ 3 millions pour transférer les collections patrimoniales vers les dépôts de l’écoquartier de la Jonction. (TDG)