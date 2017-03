La commune de Vernier veut favoriser l’éclosion de nouvelles entreprises

«Ce soir, nous voterons ce texte sauvé des eaux pour ne froisser personne, même s’il nous paraît quelque peu superfétatoire», estime Yves Magnin. Le conseiller municipal verniolan PDC a vu juste puisque quelques minutes plus tard – et après une multitude de séances en commission – le parlement a récemment voté à l’unanimité une motion visant à développer une politique d’aide aux entreprises digne de ce nom. Et plus particulièrement à soutenir l’éclosion de nouvelles sociétés, notamment dans l’important quartier de l’Etang qui se dessine.

Une ambition qui fait toutefois sourire Yves Magnin: «Quand je pense que tous les groupes d’alors de ce Municipal étaient contre l’implantation d’Ikea. Que le PDC a dû prendre son bâton de pèlerin pour convaincre d’accueillir cette entreprise et ses quelque 220 emplois. Nous y sommes parvenus et je pense que ni Vernier ni le canton ne le regrettent. Mais que d’efforts, que de combats, que de traces dans les esprits.» L’élu PDC qualifie toutefois de «louable de souhaiter faire s’implanter des entreprises, si possible fiscalement intéressantes, sur Vernier (…). Mais on ne fait pas venir les entreprises à force de texte. L’implantation d’entreprises ne se décrète pas à coups de motions. Nous avons entendu nombre d’acteurs importants de la promotion économique. Tous vous ont fait la démonstration que pour être attractive, Vernier doit se faire connaître, savoir séduire, montrer ses avantages, bref conquérir les potentiels chefs d’entreprises.»

C’est visiblement le défi de l’ensemble du Conseil municipal qui, sur proposition de la Commission des finances, de l’économie et de l’administration, invite le Conseil administratif à mettre en œuvre un «vrai» concept de politique communale en matière de relations économiques. Avec comme objectif «de créer et développer tout outil utile aux entreprises verniolanes dans l’optique de faciliter les contacts entre elles et avec les diverses instances cantonales, notamment par le biais de rencontres thématiques et interentreprises organisées par la Ville de Vernier, ou par l’expertise d’une commission consultative», indique le rapporteur MCG François Ambrosio, dont le travail a été loué par le conseiller administratif Pierre Ronget. Désireux, lui aussi, de pouvoir développer sur le territoire de Vernier une politique de promotion qui favorise l’éclosion de nouvelles entreprises. (TDG)