La communauté juive a convié les Genevois à fêter la lumière au Molard

Une nuée de ballons jaunes et bleus invitant à «illuminer le monde», une bougie dans chaque paire de mains et des chants hébraïques. C’est dans cette ambiance que plusieurs centaines de personnes ont célébré, hier soir, sur les pavés du Molard, les festivités juives de Hanoukka. Des vœux de paix ont été prononcés à l’adresse des «citoyens de toutes les confessions et non croyants». A l’aide d’un treuil, une menorah géante, un candélabre, a été allumée, mais seulement en partie. La raison? Les huit jours de fête ne sont pas entièrement écoulés.

Le centre juif genevois Habad est à l’origine de cette initiative et en a fait la publicité. Le but affiché est de rassembler au-delà des cercles israélites. «Des gens de toutes les confessions y participent de bon cœur et cela se passe toujours bien, se félicite le rabbin Mendel Pevzner. Les lumières, le vin chaud et les beignets en font un événement rassembleur de fraternité. Si chacun a ses traditions, nous aimons tous la lumière qui porte toujours le même message. Elle nous incite à devenir nous-mêmes des lumières, apportant joie et bonté à notre entourage, au monde et à la nature. Il ne s’agit pas de convertir qui que ce soit.»

Hanoukka, le Noël juif, est célébrée durant huit jours au mois de décembre, à une date variable selon le calendrier hébraïque. La fête commémore le réinvestissement par le peuple juif du temple de Jérusalem, au IIe siècle avant Jésus-Christ. «On a alors pu rallumer le candélabre, relate le rabbin. Il y eut un miracle: l’huile, qui aurait dû suffire pour un seul jour, permit d’en illuminer huit.»

(TDG)