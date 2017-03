La communauté bolivienne convie Genève à sa Fête de l’Unité

Pour échapper à ce temps d’automne en hiver, à cette météo pas claire dans ses idées, mieux vaut se replier à la salle des fêtes des Avanchets. C’est où ? Au 17, rue François-Durafour, juste derrière Balexert. En tram, on descend à l’arrêt du même nom.

Sur la porte d’entrée, une frise en forme de masque et costume boliviens. A l’intérieur, accrochés à la paroi ou habillant des mannequins posés sur le sol, d’autres masques et vêtements de cérémonie.

Couleurs vives, expressions carnavalesques, légendes instructives sous chaque modèle. En espagnol dans le texte : mascara de Tigre, de Tata Danzanti, et même un masque de Torito, avec ses « feroces cornadas ». Ils trônent au fond de la salle, mais la musique vient de la scène.

La communauté bolivienne résidente en Suisse, et singulièrement à Genève, se rassemble pour la 7 e année consécutive à l’occasion de sa « Fête de l’Unité ». Une armée de bénévoles, une présidente d’association (Bolivia-9) hyper motivée et un secrétaire ayant l’œil partout. Elle s’appelle Silvia Marino, elle est arrivée en Suisse à l’âge de 18 ans ; il s’appelle Guillermo Montano, il vit dans notre pays depuis 30 ans et exerce le métier d’animateur socioculturel. Voilà pour l’accueil, généreux et festif, accompagné d’une boisson délicieuse à base de pêche séchée (moqonchiche), précédé d’un petit recuerdo à l’entrée, un souvenir en forme de flûte miniature.

On a invité du monde, un humoriste genevois d’origine espagnol, David Cunado ; puis, des groupes de danseuses et danseurs issus de différents pays (Bolivie, Colombie, Cuba, Pérou) pour un programme à passages multiples concocté par le Centre interculturel bolivien de Genève. La scène est trop petite. On déborde sur la salle et l’on se réchauffe en mêlant ses pas et sa gaucherie nordique aux rythmes latino. Sans oublier de se ravitailler au stand des empanadas. Les organisateurs attendent 600 personnes. Ils sont là et bien là. C’est l’été aux Avanchets. (TDG)