La comédienne Stéphanie Majors se donne en spectacle

Un béret rouge assorti à des gants et des bottines carmin. Trois touches de couleur qui attirent le regard et se détachent comme des grains de folie lancés dans la grisaille du Collège Sismondi. Discrètes et pétillantes à la fois. Comme leur auteure, la comédienne Stéphanie Majors, qui présentera ce soir son seule-en-scène au Théâtricul, à Chêne-Bourg.

La pièce s’intitule Entre deux chaises. Comme dans ses précédents spectacles, l’artiste y aborde son propre vécu. Mais en vingt ans, les thèmes ont changé. Après les aléas de la maternité, la quinquagénaire s’attaque aujourd’hui au divorce. «Je raconte comment on fait quand on se retrouve seule alors qu’on a été élevée sur un modèle éducatif d’un autre temps», résume-t-elle en une phrase. Comment? «Eh bien j’ai dû apprendre à acheter seule une voiture, allumer un gril, porter des choses lourdes… Bref, faire un tas de trucs qu’on délègue spontanément aux hommes alors que nous en sommes tout à fait capables.»

«Entre deux générations»

Née à Paris deux ans avant Mai 68, Stéphanie Majors s’est toujours sentie «entre deux générations» de femmes. Eduquée à l’ancienne mais avec les aspirations de ses cadettes. Elle a dû batailler dur pour son émancipation. Elle la savoure aujourd’hui à son juste prix.

Sa passion pour le théâtre a certainement été au départ de son combat. Elle remonte à ses 10 ans. C’est une certaine Madame Rapin, responsable des cours facultatifs de théâtre au Cycle de la Colombière, à Versoix, aperçue lors du spectacle de son frère aîné, qui lui a donné le goût de la comédie. «Si vous ne pouvez citer qu’une personne dans l’article, citez-la elle», insiste la comédienne.

On comprend pourquoi. Depuis sa rencontre avec la professeure, Stéphanie Majors n’a plus quitté les planches. La scène devient sa vie. Elle y joue, y chante, y danse. «Au Collège, je faisais tellement de choses que j’ai failli rater ma maturité», se souvient Stéphanie Majors.

L’obtention du diplôme soulage ses parents mais rime aussi avec l’heure des choix pour la jeune femme. En particulier celui de son avenir professionnel. Alors que Stéphanie Majors se rêve en comédienne, ses parents la voient en universitaire studieuse. Elle choisit une voie hybride: des études en psychologie pour satisfaire ses parents et des cours d’art dramatique au Conservatoire en guise de compensation pour elle. Mais le bilan de cette année à un rythme effréné s’avère catastrophique. Un nouveau choix s’impose. Cette fois, la scène l’emportera. Au grand dam de sa mère, qui juge le métier d’acteur «instable».

Des maternités créatrices

Au cours de ses années à l’Ecole de théâtre Serge Martin, la Versoisienne rencontre son mari. Un acteur? Non, un physicien. Sa mère souffle. A partir de ce jour, elle ne lui posera plus de questions sur son avenir professionnel. «Pour elle, j’étais casée, mon mari allait m’entretenir», plaisante Stéphanie Majors.

La jeune épouse profitera de ses deux congés maternité pour créer ses propres pièces. Ses premiers spectacles en solo, précisément. «J’étais coincée avec mes gamins, j’ai fait avec ce que j’avais», relève-t-elle, amusée. Aujourd’hui, elle donne des cours d’expression orale aux élèves du Cycle des Voirets à côté de ses productions. «C’est une sécurité», reconnaît la metteuse en scène.

A quelques jours de la première, Stéphanie Majors confiait ne pas être stressée. «Le public vous porte, c’est presque palpable quand vous êtes sur scène», explique-t-elle. Seules deux présences sont capables d’intimider la comédienne: celle de Serge Martin et celle de sa mère. «Si aujourd’hui elle très contente de ce que je fais, je crains toujours son opinion», confie-t-elle.

«Ente deux chaises» De et par Stéphanie Majors. Du 22 février au 4 mars, à 20 h 30, au Théâtricul, rue de Genève 64, Chêne-Bourg.

(TDG)