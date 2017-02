La colère gronde contre la suppression de bureaux de poste

«Hémorragie», «Génocide»: hier matin, lors du rassemblement d’une soixantaine de personnes devant la poste de la Servette, Syndicom, le syndicat des médias et de la communication, n’avait pas de mots assez forts pour dénoncer les nombreuses fermetures de bureaux de postes prévues ces prochaines années. Rien que dans le canton de Genève, 39 offices seraient menacés selon le syndicat, qui publie sur son site Internet une carte où ils pourraient être localisés. Des centaines d’emplois passeraient ainsi à la trappe.

«Plus de la moitié des 54 bureaux de poste du canton vont disparaître, estime Eric Schwapp, secrétaire syndical. Cela se traduit par le licenciement de la moitié des effectifs, soit plus de 200 personnes.» Et d’inviter la population et les autorités cantonales à réagir pour défendre le service public. «Nous allons demander à rencontrer le conseiller d’Etat en charge de l’Economie, Pierre Maudet. La population ne veut pas d’un désert postal.»

Des usagers participent aussi au rassemblement de la Servette, comme Madame Jacquier, qui fait signer une pétition contre la fermeture annoncée du bureau de poste d’Anières: «La population d’Anières résiste pour conserver un office postal avec toutes les prestations. Cette poste est rentable car les gens viennent de tous les villages alentour, qui en sont déjà privés.»

«On tue des quartiers»

Venu en soutien, Patrick Fleury, du cartel intersyndical, souligne qu’une poste est un lieu de vie: «La supprimer, c’est tuer un quartier.» José Gonzalez, un militant de Syndicom, rappelle qu’en 1999, les habitants de Saint-Jean avaient occupé avec succès la poste du Beulet pour s’opposer à sa fermeture: «Cela fait 20 ans que nous disons que la Poste va dans le mur. Aujourd’hui, on voit que nous avions raison.»

De son côté la Poste déplore le ton alarmiste de Syndicom: «Nous sommes en discussion avec les cantons pour planifier le futur réseau d’offices postaux, explique le porte-parole du géant jaune, Oliver Flüeler. Mais rien n’est encore décidé. Les syndicats font de la spéculation.» Syndicom estime à 39 le nombre d’offices menacés à Genève, en se fiant aux critères de la Poste pour la répartition géographique. Et au fait qu’en octobre, la régie a dit vouloir supprimer, d’ici à 2020, 500 à 600 bureaux de poste dans le pays, sur un total de 1400. Cela toucherait 1200 employés, mais la Poste affirme pouvoir limiter les licenciements avec des reclassements ou des départs à la retraite.

Nouvelles actions prévues

«Une assemblée du personnel a eu lieu mardi, confie Eric Schwapp. Les employés ne croient plus les promesses de la Poste, qui leur a déjà menti plusieurs fois.» Syndicom mènera d’autres actions ce printemps, et promet de durcir le ton «si la Poste persiste dans ses inepties.»

