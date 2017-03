La baisse de la criminalité se confirme à Genève

Le thermomètre de la criminalité 2016 à Genève s’est refroidi en diminuant de 11,6% en un an. Une bonne surprise après un tassement de la situation l’année précédente. C’est encore mieux sur le long terme avec un recul de 29% des infractions depuis 2011, annus horribilis. Une évolution due principalement à la régression du nombre de cambriolages, vols à la tire et braquages, principales hantises des Genevois.

«Après une année 2011 qui a marqué un pic, la tendance à la baisse s’est installée durablement», annonce ce lundi la police genevoise, pour la 8e édition nationale de la Statistique policière de la criminalité (SPC). Le nombre d’infractions au Code pénal est ainsi passé de 72 821 à 51 938 en six ans.

Cambriolages divisés par deux

Commençons par le plus spectaculaire. De 9469 cambriolages en 2011 – un record – la statistique dévisse en 2016 pour atteindre 4535 cas. Les vols par effraction et introduction furtive ont donc été divisés par deux en six ans! Depuis la mise en œuvre de la SPC, ce plancher n’avait pas été atteint.

Les vols à la tire poursuivent également leur baisse. Avec 4091 cas en 2016, ils fléchissent de 4% en un an et de 46,4% en six ans. Les vols simples suivent aussi cette tendance. Les brigandages, c’est-à-dire vols avec violence et menace – 317 en 2016 – régressent de 7,3% en un an et même de 48,6% en six ans.

Moins réjouissant, les violences graves passent de 106 à 114 cas en un an. Elles comprennent les homicides et tentatives d’homicides, commises plus souvent avec une arme à feu ou une arme tranchante. Cela nous amène aux violences domestiques, dont le recensement reste stable en 2016 avec 1719 cas, après une progression ces dernières années. Dans ce registre, l’injure arrive en tête, suivie des lésions corporelles simples et des menaces. Quant aux actes d’ordre sexuel avec des enfants, ils s’élèvent à 79 en 2016 en hausse de 10% en un an.

1023 événements d'envergures

Dans le domaine du trafic de stupéfiants, les chiffres rendent surtout compte de l’activité policière. «Les infractions recensées pour trafic oscillent entre 1500 et 1700 au cours des trois dernières années, qui connaissent les volumes les plus élevés depuis 2010», selon la police. Les saisies de marijuana arrivent nettement en tête (1214), suivies de l’héroïne (660) et du haschisch (651). Quant aux infractions à la Loi sur les étrangers, 8142 en 2016, reculent de 21% en un an.

L’activité de la police est aussi étroitement liée aux 1023 événements d’envergure organisés l’an passé à Genève, dont 332 manifestations politiques.

Pour assurer la sécurité du canton, la police genevoise a vu ses effectifs augmenter ces dernières années. De 1344 policiers en 2011, on est passé à 1407 en 2016. Le nombre d’assistants de sécurité publique a même doublé durant cette période pour atteindre 116 postes. Au total, l’institution compte désormais 1951 collaborateurs. (TDG)