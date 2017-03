La Ville met les gaz pour maintenir le SlowUp 2017

Une fois n’est pas coutume, le débat a été mené sur les chapeaux de roues, une trentaine de minutes tout au plus. Bénéficiant de l’urgence, la motion du socialiste Grégoire Carasso visant au maintien du SlowUp a été votée sur le siège. A la demande du Conseil municipal, le Conseil administratif est chargé de «s’engager activement auprès des partenaires concernés pour la réalisation de l’édition 2017 du SlowUp et sa pérennisation».

Rappelant le «contexte sensible et douloureux des Fêtes de Genève», Grégoire Carasso a qualifié de «scandaleuse» la décision de Genève Tourisme de «supprimer un événement qui nous tient à cœur». Un attachement que partagent les Verts, le PDC, le PLR ou encore le MCG. Au point de faire de l’élu de ce parti, Pascal Spuhler, un chantre de la mobilité douce.

Seul bémol relevé par les uns et les autres: le coût de la manifestation. Aux yeux de la conseillère municipale PLR Sophie Courvoisier, «il ne s’agit pas de municipaliser cette fête mais de trouver des partenariats public-privé pour la financer».

La cheffe de groupe d’Ensemble à Gauche, Maria Pérez, renchérit: «Il n’y a aucune raison que les Genevoises et les Genevois soient pénalisés par la mauvaise gestion des Fêtes de Genève.» Elle ajoute que «ce n’est pas à la Ville d’éponger ce déficit». Tel est en effet le débat dans le débat. Pour l’UDC Pierre Scherb, «il est hors de question de se substituer à Genève Tourisme». D’où l’opposition de son groupe à la motion.

Insistant pour sa part sur le fait que la décision de supprimer le SlowUp ne dépend pas de la Ville mais bien de Genève Tourisme, le maire PDC Guillaume Barazzone explique que le Conseil administratif «écrira dès demain à Genève Tourisme pour faire part du souhait du Conseil municipal que le SlowUp ne disparaisse pas».

Le magistrat en charge du Département de la sécurité et de l’environnement rappelle que la Ville prodigue des aides en nature et met à disposition des policiers municipaux pour assurer l’encadrement de cette manifestation. Sentant sans doute poindre le refus de Genève Tourisme de revenir sur sa décision, au vu des délais, Guillaume Barazzone ajoute: «Si le SlowUp ne peut être organisé, nous pourrions imaginer avec le Canton une manifestation qui s’en rapprocherait.»

Harcèlement de rue

En cette veille de Journée internationale des droits des femmes, le Municipal s’est ensuite penché sur le harcèlement de rue. La motion de l’Alternative proposant de mettre en place des mesures contre ce «fléau» a été adoptée par 45 oui et 13 non (UDC et MCG).

Le budget passe un tour

A noter enfin, la Ville n’est toujours pas prête à se doter d’un budget. En début de séance, le président Rémy Burri a annoncé que, le rapport n’étant pas sorti de commission, la séance extraordinaire du 20 mars ne sera finalement pas consacré au budget.

(TDG)