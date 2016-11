La Ville de Genève alerte les familles sur les dangers liés aux écrans tactiles

Les adolescents ne sont de loin pas les seuls à être cloués à leur iPhone… Il n’y a qu’à observer les usagers des transports publics, par exemple, pour se rendre compte que quantité d’adultes ont aussi le nez rivé sur leur ordinateur, tablette ou téléphone. Plus surprenant: de jeunes enfants, et même des bébés dans les poussettes, ont souvent des supports tactiles entre les mains.

«Si petits, si connectés!» Ce constat préoccupant a incité la Ville de Genève à lancer une vaste opération dans les crèches pour attirer l’attention des parents sur l’utilisation des écrans tactiles par leurs bambins. «Dans le monde actuel, où les écrans sont partout, il m’est apparu essentiel de sensibiliser les familles aux immenses atouts du Net et des écrans mais aussi aux dangers liés à un usage inapproprié et excessif de ces nouvelles technologies», motive Esther Alder, magistrate en charge de la Cohésion sociale et de la solidarité, moteur de cette action concoctée en partenariat avec Action Innocence: «Ils ont l’expertise sur la prévention liée aux usages abusifs d’Internet; et nous, dans le domaine de la petite enfance.»

Un recueil, intitulé «Le dimanche de Louis», est ainsi distribué actuellement dans les crèches. Deux autres albums suivront pour un montant total de 60 000 francs. La Tribune de Genève a pu se procurer le premier opus, distribué à environ 5000 exemplaires. L’histoire, richement illustrée, est plus que parlante: le petit héros cherche en vain un partenaire de jeu. Sa sœur est devant la télé, son frère joue à un jeu vidéo, sa mère est sur sa tablette. Alors Louis n’a plus que le chien du voisin pour jouer…

«Nous réfléchissions depuis longtemps au moyen d’atteindre les parents d’enfants exposés toujours plus jeunes aux écrans tactiles, et bien souvent sans accompagnement», explique Tiziana Bellucci, directrice d’Action Innocence qui a élaboré cet outil de prévention pour les tout-petits. Une première au niveau suisse.

«Nous ne voulons culpabiliser personne, poursuit-elle. Les nouvelles technologies font tellement partie du quotidien. On trouve même des applications pour des bébés de 9 mois! Mais cette prévention précoce pour les 3-5 ans doit permettre de mieux outiller les familles et favoriser un bon comportement en ligne que les plus jeunes adopteront plus tard. Une sorte d’éducation numérique en résumé.» Tiziana Bellucci conseille notamment de «ne pas mettre un écran tactile dans les mains d’un enfant avant l’âge de 3 ans. Puis de l’utiliser de manière progressive, entre cinq et dix minutes au maximum au départ.» Problèmes de sommeil et de concentration sont notamment redoutés. D’obésité également. Car les enfants ne jouent pas assez dehors, vient de rappeler Pro Juventute (notre édition du 22 novembre). L’opération de la Ville et d’Action Innocence va aussi dans ce sens.

Relevons enfin que dans le cadre du Plan d’action en faveur de la promotion des droits de l’enfant adopté en 2015, la Ville a pris 10 engagements, dont la promotion de l’accès à l’information. Le Rapport d’activité 2015-2016 sera présenté la semaine prochaine.

(TDG)