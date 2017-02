«La Poste licencie», dénonce le syndicat

Le printemps sera chaud pour la Poste et ses employés. Le géant jaune a prévu de rayer de la carte le tiers de ses offices en Suisse et les annonces devraient tomber ce printemps. Dans ce contexte électrique, Syndicom monte au front. Le syndicat a annoncé hier que les premiers licenciements étaient en cours. Selon lui, vingt personnes perdront leur emploi à Genève et six à Fribourg.

Syndicom dénonce cette méthode du «fait accompli» dans un communiqué. «La Poste a promis cet automne qu’elle chercherait des solutions adéquates. Mais avant que la saignée n’ait vraiment commencé, cette promesse est rompue.»

Qu’en est-il exactement? Selon Eric Schwapp, secrétaire régional du syndicat à Genève, ces licenciements auraient été annoncés mardi et la semaine passée aux employés des secteurs Mont-Blanc et Rive. Ces postes supprimés correspondraient à la fermeture d’un ou de plusieurs offices. Lesquels? Mystère. En conséquence, aucune personne n’aurait encore été désignée.

Le conditionnel est de mise. Car la Poste ne confirme pas. Elle dit avoir eu des discussions avec une seule personne, «sans décision». Elle ne se prononce pas sur les vingt cas. «Le processus est en cours et rien n’est encore décidé, précise Léa Wertheimer, porte-parole à Berne. De manière générale, l’objectif est de continuer à éviter les licenciements.»

Elle précise qu’un plan social existe, négocié avec les syndicats et faisant partie de la convention collective de travail. Enfin, pour Fribourg, elle reconnaît que la Poste a mené un entretien avec six personnes, «mais aucune décision n’est prise à ce jour».

Cette dernière phrase tourne comme une ritournelle. Sur les bureaux de poste qui seront sacrifiés, là encore, «aucune décision n’a été prise et aucune déclaration ne sera faite.» La Poste a annoncé en octobre vouloir supprimer de 500 à 600 offices dans le pays d’ici à 2020, sur un total de 1400. Ces bureaux seront en partie remplacés par des agences postales dans les petits commerces.

30 bureaux menacés

A Genève, Syndicom assure que seuls 16 bureaux échapperont à la purge. 39 autres seraient menacés. Il dit se baser sur les critères de la Poste pour arriver à pareils chiffres. Et publie ses résultats sur son site internet. La Poste nie. «Les cartes publiées par le syndicat ne sont que pure spéculation qui nourrissent un sentiment d’incertitude et de peur. Ce n’est ni pertinent ni constructif», s’insurge la porte-parole.

Action le 23 février

Des discussions ont lieu avec les autorités cantonales, plus précisément le conseiller d’Etat Pierre Maudet. «Elles ont commencé récemment et sont loin d’avoir abouti», commente son porte-parole. Les syndicats, eux, se mobilisent. Une assemblée est agendée le 21 février, et une action le 23. C’est décidé.

(TDG)