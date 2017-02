La «Julie» devient le décor d’une série

«Silence sur le plateau! On tourne! Action!» Prononcée avec l’accent québécois du premier assistant-réalisateur Bruno Goulard, cette injonction a résonné à des dizaines de reprises samedi dans les locaux de la rubrique locale de la Tribune de Genève. La rédaction a abrité pour un jour le tournage d’une série télévisée qui sera diffusée en fin d’année sur la RTS. Dirigée par le Tessinois Fulvio Bernasconi, cette coproduction helvético-belge s’intitule Quartier des banques, un thriller qui se déroule presque entièrement à Genève, dans le milieu de la haute finance.

L’histoire a pour protagoniste une jeune femme, jouée par l’actrice belge Laura Sepul, dont le frère, patron de banque, se retrouve plongé dans le coma. Soupçonnant une tentative de meurtre, elle s’immisce dans ce milieu, découvrant les secrets de la banque et ceux de sa famille. Une investigation dans laquelle elle aura l’aide de son ex, un journaliste, incarné par Karim Barras, un comédien natif de Genève et établi à Bruxelles.

Un fatras réorchestré

Cette présence d’un homme de presse dans la narration nécessitait de montrer une rédaction. Et le savant capharnaüm de la rubrique locale de la Tribune de Genève a été jugé suffisamment pittoresque pour faire l’affaire. C’est toutefois une version très remaniée des locaux qui apparaîtra à l’écran. Dès vendredi soir et encore durant la matinée de samedi, l’équipe cinématographique s’est affairée à transformer le lieu, sous l’œil effaré des quelques employés réels du journal présents.

Trop de désordre tue le désordre. Des tonnes d’étagères, piles de documents, paravents, blocs-notes, livres, classeurs, objets personnels et autres gris-gris intimes (dont une peluche) ont voyagé dès vendredi soir et encore samedi matin à travers l’étage. Modifiant les lieux au point de les rendre méconnaissables, ce remaniement laisse du champ aux caméras et dévoile une version très épurée du véritable chaos qui encombre cet open space.

En retour, l’étage a été envahi par un imposant matériel cinématographique. Moniteurs, caméras, régies, perches et micros, trépieds, câbles, objectifs de rechange, accessoires, bidules non identifiés. Sans compter les fournitures alimentaires, les bureaux de production. Et l’équipe et sa kyrielle de métiers: une cinquantaine d’intrus hantent la rédaction. Le septième art a ainsi pris possession de l’antre du quatrième pouvoir.

En début d’après-midi, Karim Barras est le premier à tourner. Sur le plateau, on entend la moitié d’un dialogue téléphonique dont l’apparente ultrasensibilité (de quoi faire tomber quelques douzaines de gouvernements) aurait incité tout homme de presse à le poursuivre caché derrière la photocopieuse. Prise après prise, l’acteur joue et rejoue ses tirades, surmontant sans broncher plusieurs couacs techniques dus à une liaison téléphonique défectueuse. Le vrai du faux

Confidentiels, ces propos sont proférés en plein milieu de l’étage avec pour toile de fonds un essaim de figurants, jusqu’ici parqués aux abords des locaux de la rédaction en chef, qui incarnent les confrères du reporter. Un labeur qui semble consister essentiellement à remuer les lèvres sans émettre de son ou à aller d’un bureau à l’autre en empoignant de temps à autre un classeur.

Plus tard, l’acteur tourne à plusieurs reprises une recherche sur l’Internet. Fixant l’écran d’ordinateur, la caméra montre l’interface d’un moteur de recherche que l’équipe a créé de toutes pièces. Nommé «Findit», il arbore un logo multicolore familier. Pourquoi recourir à un site fictif? Il semble que le vrai géant du Web s’avère procédurier quand on utilise son effigie au cinéma. La recherche sur cet ersatz plus vrai que nature de site Internet fait apparaître une tout aussi fictive, mais évocatrice, ministre française de la Santé, prénommée Jocelyne.

Producteur de la série, Jean-Marc Fröhle, de la société audiovisuelle genevoise Point Prod’, a amené son fils en visite sur le plateau. Il lui explique: «Tout est faux pour que cela ait l’air vrai.»

Un jour pour sept minutes

C’est dans un petit local annexe que sont tournées les scènes impliquant le rôle principal, Elisabeth, alias Laura Sepul. La petite blonde croisée ce matin en survêtement a subi une transfiguration dans la loge improvisée au sein de la salle des conférences de rédaction. Maquillée, coiffée, costumée, c’est une créature sophistiquée, surélevée par des centimètres de talons, dont la beauté irradie l’espace. De l’extérieur, on ne l’entendra guère, si ce n’est pour réclamer de l’eau après la énième prise d’une même scène.

Que restera-t-il de cette si longue journée? On a filmé d’un coup toutes les scènes se déroulant dans la rédaction. Soit au total sept minutes, réparties dans cinq des six épisodes de 52 minutes.

«Quand on ne tourne pas l’histoire dans l’ordre, il est plus compliqué de maintenir l’énergie», confie Laura Sepul, à la sortie du plateau. C’est l’heure du repas de la mi-journée. Il est 17 h 45 en ce seizième jour de tournage. Il en reste 39 pour boucler cette histoire à suspense. Elle finit bien pour la rédaction de la «Julie»: tout ou presque a retrouvé sa place. Comme si ce tournage avait été une fiction. (TDG)