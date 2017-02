La Fourchette verte s’offre une nouvelle dent

Son nom: Fourchette verte-Ama terra (FV-AT). Un nouveau label? Plutôt une extension de la célèbre fourchette créée en 1993 à Genève, qui sera destinée dans un premier temps aux établissements accueillant des enfants (crèches, restaurants scolaires, etc.). Concocté à Bâle-Campagne depuis 2006, ce projet arrive dans nos assiettes. L’Espace de vie enfantine (EVE) du Val d’Arve, à Carouge, a reçu jeudi la première labellisation genevoise FV-AT. Explications de Thérèse Genolet, diététicienne.

En quoi consiste ce label FV-AT?

Comme pour la Fourchette verte, il s’agit d’assurer un bon équilibre alimentaire journalier. Mais le FV-AT va plus loin en encourageant davantage le développement durable et l’aspect éducatif des enfants autour du repas. Nous le testons depuis l’été passé à l’EVE Val d’Arve. Du cuisinier à la direction en passant par les éducateurs et éducatrices, ainsi que les enfants.

Comment cela se traduit-il?

D’abord en faisant attention à la préservation des substances nutritives contenues dans les aliments. Par exemple ne pas laisser tremper trop longtemps la salade dans l’eau, ne pas acheter et stocker trop à l’avance les fruits et légumes.

Il faut une belle organisation en cuisine pour ne rien gaspiller…

En effet, raison pour laquelle le cuisinier doit être bien informé. Cela oblige aussi à porter de l’attention aux quantités achetées en regard de celles qui sont réellement mangées par les enfants, afin d’éviter le gaspillage et un stockage inadéquat. La planification des menus doit être précise.

D’autres spécificités du FV-AT?

Privilégier les produits locaux et bio. Les aliments importés doivent avoir les labels «excellent» ou «vivement recommandé ou recommandé», selon la liste établie par la Fédération romande des consommateurs (FRC) et le WWF.

Pas de restrictions concernant les types d’aliments?

Si, on diminue la fréquence de la viande et du poisson. Il est recommandé de manger de la viande au maximum trois fois par semaine (sur cinq repas) et du poisson une à quatre fois par mois, notamment pour respecter l’environnement, car le poisson se raréfie.

Il s’agit aussi d’intégrer l’aspect éducatif des enfants…

Par exemple, on peut leur demander de rendre de petits services au cuisinier, de mettre la table ou de la débarrasser, de se dire «bon appétit» avant de manger. Tous ces rituels font partie de l’acte alimentaire et ils peuvent tout à fait les intégrer, dans un but de socialisation et de découverte.

Produits locaux, bio, tout cela a un coût, non?

Ce n’est pas forcément plus cher. Il y a moins de viande et certains produits peuvent être faits maison par le cuisinier. On n’a constaté qu’une très légère hausse à l’EVE Val d’Arve depuis la mise en place de ce projet.

(TDG)